Ми маємо потенційно готуватися до нової хвилі COVID-19 - Ляшко

Україна має готуватися до чергової хвилі COVID-19, про яку свідчить зростання захворюваності, прогнозує міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Останні два місяці ми фіксуємо зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. За минулий тиждень було зареєстровано 1018 випадків, за тиждень до цього було 943 випадки. Ми бачимо приріст на 12%", - сказав він на брифінгу у середу.

Ляшко зазначив, що таке зростання захворюваності на COVID-19 в Україні відповідає тенденціям, які відзначаються нині в європейських країнах.

Водночас міністр наголосив, що в Україні достатньо тест-систем для діагностики COVID-19, препаратів для лікування пацієнтів із коронавірусною інфекцією та ковідних вакцин.

"Препарати розподілені за складами на території України для того, щоб у разі потреби доставляти їх до медзакладів", - сказав він.

Міністр закликав українців, які не завершили повний курс вакцинації від COVID-19, зробити щеплення, якого не вистачає, - другу або бустерну дозу.

Він також звернув увагу, що наразі в Європі на тлі зростання захворюваності кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 не зростає, і пов'язав це з успіхами вакцинальної кампанії.