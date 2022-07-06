Медицина

15:02 06.07.2022

Лікарі первинної медицини з початку війни змогли переформатувати роботу в умовах міграції мільйонів пацієнтів – глава НСЗУ

2 хв читати
Лікарі первинної медицини з початку війни змогли переформатувати роботу в умовах міграції мільйонів пацієнтів – глава НСЗУ

Лікарі "первинки" з початку війни змогли переформатувати роботу в умовах міграції мільйонів пацієнтів, які уклали декларації, вважає глава Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Наталія Гусак.

"Ми з перших днів (війни – ІФ) зрозуміли, що мільйонам пацієнтів, які переїхали чи переїдуть на захід України чи в інші області, необхідно забезпечити доступ до сімейного лікаря. А лікарям "первинки", які продовжують надавати медичну допомогу мешканцям окупованих територій чи територій, які страждають від обстрілів, потрібно забезпечити стабільні оплати", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Гусак зазначила, що НСЗУ мала кілька моделей організації виплат і після консультації з експертами ВООЗ обрала модель, що передбачає щомісячну виплату медзакладу такої ж суми коштів, яку було нараховано станом на 1 лютого, тобто фактична вартість медпослуг щомісяця розраховується як добуток 1/12 базової капітаційної ставки та кількості активних декларацій станом на 1 лютого з урахуванням відповідних коефіцієнтів.

"Наразі ми бачимо, що такий механізм працює. Кожен, хто переїхав, може звернутися за місцем перебування до центру медичної допомоги та отримати медичну допомогу. Крім того, ми бачимо, що більшість сімейних лікарів залишилися на зв'язку зі своїми пацієнтами. Це простежується з виписки електронних рецептів, направлень та інших даних у ЕСОЗ. Лікарі змогли переформатувати свою діяльність та надають медичну допомогу дистанційно там, де це можливо та не потребує особистого звернення пацієнта", - сказала вона.

Гусак наголосила, що скарг пацієнтів у НСЗУ на проблеми доступу до лікаря первинної ланки "зовсім невелика кількість".

Теги: #гусак #нсзу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:56 06.07.2022
Пріоритетні послуги у рамках ПМГ мають надаватися у повному обсязі – глава НСЗУ

Пріоритетні послуги у рамках ПМГ мають надаватися у повному обсязі – глава НСЗУ

14:30 06.07.2022
Голова НСЗУ Наталія Гусак: Що змінилося в роботі медзакладів з початку війни

Голова НСЗУ Наталія Гусак: Що змінилося в роботі медзакладів з початку війни

13:41 16.06.2022
Зв'язок із більшістю клінік на окупованих територіях є - НСЗУ

Зв'язок із більшістю клінік на окупованих територіях є - НСЗУ

16:19 06.05.2022
Система охорони здоров'я України витримала виклик війни завдяки трансформації - голова НСЗУ

Система охорони здоров'я України витримала виклик війни завдяки трансформації - голова НСЗУ

14:20 04.03.2022
НСЗУ пропонує на період воєнного часу оплачувати медзакладам фіксовані суми без урахування даних щодо фактично наданих медпослуг

НСЗУ пропонує на період воєнного часу оплачувати медзакладам фіксовані суми без урахування даних щодо фактично наданих медпослуг

14:10 18.02.2022
Впровадження електронної системи охорони здоров'я повсюдно стимулює розвиток медицини - експерти

Впровадження електронної системи охорони здоров'я повсюдно стимулює розвиток медицини - експерти

07:32 13.01.2022
Гусак: НСЗУ починає укладати договори з усіма партнерами

Гусак: НСЗУ починає укладати договори з усіма партнерами

15:55 17.11.2021
Кабінет Міністрів призначив Наталю Гусак головою НСЗУ

Кабінет Міністрів призначив Наталю Гусак головою НСЗУ

17:00 11.11.2021
Місцеве самоврядування зменшило підтримку своїх лікарень – заступник голови НСЗУ Тетяна Бойко

Місцеве самоврядування зменшило підтримку своїх лікарень – заступник голови НСЗУ Тетяна Бойко

20:42 05.11.2021
Ляшко рекомендуватиме на посаду голови НСЗУ заступницю голови Чернівецької ОДА Гусак

Ляшко рекомендуватиме на посаду голови НСЗУ заступницю голови Чернівецької ОДА Гусак

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Агресор вивозить з України ефективні ліки, замінює їх на окупованих територіях на російські препарати - Ляшко

Випадків холери в Україні не зафіксовано, спостереження продовжується

Глава ВООЗ прибув в Україну для оцінки необхідної допомоги постраждалим від війни

Кабмін України на період війни скасував усі "зони" щодо COVID та відсторонення від роботи й обмежився рекомендаціями

За 28 днів війни ВООЗ підтвердила 18 млн постраждалих та 64 підтверджені напади на систему охорони здоров'я

ОСТАННЄ

Із початку війни агресор знищив 85 цивільних автомобілів швидкої допомоги, 105 автомобілів захопив - Ляшко

Агресор вивозить з України ефективні ліки, замінює їх на окупованих територіях на російські препарати - Ляшко

Ми маємо потенційно готуватися до нової хвилі COVID-19 - Ляшко

З початку війни загинуло 14 українських медпрацівників, 48 поранено – Ляшко

СБУ викрила постачальників медобладнання, які навмисне зривали постачання до військових шпиталів

Маріупольці помирають через брак ліків – мер

Особам з інвалідністю для продовження групи під час війни не потрібно проходити комісію

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 548,4 млн - університет Гопкінса

ВООЗ закликає до координації дій у зв'язку з різким зростанням захворюваності на мавпячу віспу в Європі

Агресор перешкоджає ефективному епіднагляду на окупованих територіях – Ляшко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА