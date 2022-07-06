Лікарі первинної медицини з початку війни змогли переформатувати роботу в умовах міграції мільйонів пацієнтів – глава НСЗУ

Лікарі "первинки" з початку війни змогли переформатувати роботу в умовах міграції мільйонів пацієнтів, які уклали декларації, вважає глава Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Наталія Гусак.

"Ми з перших днів (війни – ІФ) зрозуміли, що мільйонам пацієнтів, які переїхали чи переїдуть на захід України чи в інші області, необхідно забезпечити доступ до сімейного лікаря. А лікарям "первинки", які продовжують надавати медичну допомогу мешканцям окупованих територій чи територій, які страждають від обстрілів, потрібно забезпечити стабільні оплати", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Гусак зазначила, що НСЗУ мала кілька моделей організації виплат і після консультації з експертами ВООЗ обрала модель, що передбачає щомісячну виплату медзакладу такої ж суми коштів, яку було нараховано станом на 1 лютого, тобто фактична вартість медпослуг щомісяця розраховується як добуток 1/12 базової капітаційної ставки та кількості активних декларацій станом на 1 лютого з урахуванням відповідних коефіцієнтів.

"Наразі ми бачимо, що такий механізм працює. Кожен, хто переїхав, може звернутися за місцем перебування до центру медичної допомоги та отримати медичну допомогу. Крім того, ми бачимо, що більшість сімейних лікарів залишилися на зв'язку зі своїми пацієнтами. Це простежується з виписки електронних рецептів, направлень та інших даних у ЕСОЗ. Лікарі змогли переформатувати свою діяльність та надають медичну допомогу дистанційно там, де це можливо та не потребує особистого звернення пацієнта", - сказала вона.

Гусак наголосила, що скарг пацієнтів у НСЗУ на проблеми доступу до лікаря первинної ланки "зовсім невелика кількість".