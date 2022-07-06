Медицина

14:31 06.07.2022

СБУ викрила постачальників медобладнання, які навмисне зривали постачання до військових шпиталів

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СБУ викрила постачальників медобладнання, які навмисне зривали постачання до військових шпиталів

Служба безпеки України виявила факти свідомого зриву постачання медичного обладнання до військових шпиталів та закладів охорони здоров'я з боку підприємств, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин Росії, повідомляє СБУ.

"У ході слідчих дій виявлено, що більше ніж 10 пов’язаних між собою вітчизняних компаній, які спеціалізуються на постачанні дорогого медобладнання, впродовж останнього року системно не виконували свої договірні зобов’язання. Йдеться як про постачання устаткування, так і про його сервісне обслуговування", - йдеться у повідомленні української спецслужби у телеграм-каналі у середу.

За інформацією СБУ, задокументована сума збитків від такої протиправної діяльності становить майже 13 млн грн.

У повідомленні наголошується: "Встановлено, що росіянин – фактичний власник компаній – та їх менеджмент з числа громадян України причетні до умисного невиконання договорів".

Під час обшуків виявлено та вилучено печатки підприємств, а також носії інформації та документи з доказами протиправної діяльності.

У СБУ інформують, що громадянину РФ (заочно) та керівнику однієї з компаній-постачальників повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії щодо встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до протиправної діяльності осіб.

 

Теги: #сбу #медобладнання #шпиталі

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