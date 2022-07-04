Маріупольці помирають через брак ліків – мер

Мирні жителі окупованого Маріуполя помирають від браку ліків, оскільки в місті фіксується дефіцит препаратів для онкохворих, людей із діабетом, туберкульозом і проблемами зі щитоподібною залозою, повідомила Маріупольська міська рада з посиланням на мера міста Вадима Бойченка.

Він наголосив, що ці люди перебувають у зоні ризику й не можуть чекати, коли окупанти доставлять медикаменти, а їхнє життя перебуває в небезпеці.

У міськраді зазначають, що понад два місяці російські загарбники, самопроголошена влада Маріуполя блокують нормальний доступ жителів до питної води, достатньої кількості їжі та медикаментів, фактично примушуючи людей виживати.

"Учора здоровому спортсмену – 2 метри на зріст та 120 кг ваги – ампутували дві ноги. Чому? Після пережитого стресу через воєнні дії в нього трапилася інсулінова криза. Через відсутність у місті необхідних медикаментів і медичного супроводу він став людиною з інвалідністю. І це не рідкісний випадок. Замість якісного лікування із препаратами – ампутація кінцівок. "Швидкі рішення", які калічать та вбивають маріупольців", – розповів Бойченко.

Він закликав міжнародну спільноту дати оцінку гуманітарній катастрофі в місті й геноциду жителів. Мер Маріуполя наголосив, що необхідно зробити все, щоб організувати допомогу маріупольцям.

Джерело: https://t.me/mariupolrada/10091