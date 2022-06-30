Медицина

16:37 30.06.2022

Війна надала додаткового стимулу для впровадження реформи системи охорони здоров'я під час повоєнного відновлення – експерт

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Війна надала додаткового стимулу для впровадження реформи системи охорони здоров'я під час повоєнного відновлення – експерт

Війна надала додаткового стимулу для впровадження реформи системи охорони здоров'я у процесі повоєнного відновлення України, вважає начальник відділу фінансування охорони здоров'я штаб-квартири ВООЗ, автор рекомендацій щодо відновлення системи охорони здоров'я в Україні Джозеф Катцин (Joseph Kutzin).

"Напрям реформ, започаткованих в Україні в 2016 році, відповідає передовій міжнародній практиці. Війна цього не змінила, більше того, вона має надати додаткового стимулу для повного впровадження реформ. Ми переконані в необхідності продовження та поглиблення реформ системи охорони здоров'я в Україні", - сказав він в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна".

За словами Катцина, реформи фінансування системи охорони здоров'я в Україні сприяють розвитку системи для досягнення цієї мети, але можуть бути поглиблені.

"Об'єднання коштів для закупівлі ПМГ на національному рівні через НСЗУ дозволяє системі спрямовувати ресурси туди, де в цьому найбільша потреба. Ще до вторгнення 24 лютого ключовим завданням було отримати найкращі результати від державних витрат на охорону здоров'я", - сказав він.

Теги: #вооз #катцин

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