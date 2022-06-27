Медицина

21:27 27.06.2022

Другу дозу вакцини від COVID-19 не отримали близько 700 тис. українців, бустер не зробили 14 млн осіб

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Другу дозу вакцини від COVID-19 не отримали близько 700 тис. українців, бустер не зробили 14 млн осіб

Другу дозу вакцини від COVID-19 станом на 26 червня не одержали 689 тис. українців, бустерну дозу не зробили понад 14 млн осіб.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я з посиланням на головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, за останні чотири місяці середня кількість щеплень становить близько чверті мільйона на місяць.

Загалом першу дозу отримали 15,9 млн осіб, завершили базовий курс вакцинації — 15,2 млн українців, отримали бустерне щеплення — 1,4 млн осіб.

МОЗ зазначає, що медична інфраструктура з вакцинації дозволяє робити щеплення всім, хто цього потребує, у відносно безпечних регіонах.

Зокрема, за минулий тиждень працювало близько 2500 пунктів щеплення та 109 центрів масової вакцинації. Прищеплювали українців 463 мобільні бригади.

За інформацією МОЗ, нині в Україні майже 10 млн доз вакцин від COVID-19 виробництва Cominarty/Pfizer та CoronaVac.

 

 

 

 

Теги: #вакцина #коронавірус

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