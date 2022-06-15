Медицина

16:37 15.06.2022

З України виїхало лише близько 0,5% медпрацівників - Ляшко

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З України виїхало лише близько 0,5% медпрацівників - Ляшко

З України, за офіційними даними, виїхали 2273 медпрацівники, що становить близько 0,5% українських медиків, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"В Україні до війни було близько 143 тис. лікарів та 261 тис. середнього медперсоналу. Наразі з України, за даними наших реєстрів, виїхали 2273 медпрацівники, зокрема лікарі та медсестри, без урахування санітарок", - сказав він в ефірі телемарафону на каналі "1+1" у середу.

Ляшко наголосив, що кількість медиків, які виїхали, не впливає на доступність медичної допомоги та медичних послуг в Україні.

"Набагато більше на доступність медичної допомоги впливають дії країни-агресора, яка обстрілює лікарні та машини швидкої допомоги", - сказав він.

Ляшко також зазначив, що виплата зарплат медпрацівникам є пріоритетом для держави і близько 95% зарплат виплачуються вчасно. Водночас він наголосив, що у деяких медзакладах фіксуються затримки виплат, хоча Мінфін перераховує відповідні суми.

"Наприклад, у Тернопільській області є три медзаклади, де не виплачуються зарплати, незважаючи на те, що гроші було перераховано", - сказав він.

Теги: #ляшко #моз

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