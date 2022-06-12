Медицина

19:07 12.06.2022

Випадків холери в Україні не зафіксовано, спостереження продовжується

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Випадків холери в Україні не зафіксовано, спостереження продовжується

Заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що за результатами епідемічного нагляду та моніторингу довкілля випадків холери на території країни виявлено не було, повідомляється на сайті МОЗ у неділю.

"У період з 1 червня було обстежено понад 440 хворих на гострі кишкові інфекції, серед них 165 на предмет інфікування холерою. Також з профілактичною метою було обстежено 6 здорових людей. У жодному випадку холерних вібріонів виявлено не було", – повідомив Кузін.

Він додав, що, крім обстеження людей, досліджувалися проби об'єктів довкілля, зокрема майже 100 проб прісної води, 9 проб морської та 80 проб стічної води. Небезпечні для життя підвиди холерних вібріонів виявлені не були.

Головсанлікар зазначив, що поки що досить складно отримати інформацію з тимчасово окупованих територій, зокрема, з Маріуполя Донецької області, але ризики поширення там інфекційних захворювань зростають, що пов'язано зі значними руйнуваннями міської інфраструктури, в результаті чого відбувається змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами.

Крім того, заступник міністра додав, що літо – це сприятлива пора для поширення багатьох інфекцій, насамперед гострих кишкових. Саме тому важливо дотримуватися базових правил особистої гігієни, використання безпечної води, ретельної термічної обробки їжі тощо.

Теги: #холера #моз

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