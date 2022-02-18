Медицина

13:14 18.02.2022

Україна через два-три тижні пройде пік захворюваності на COVID-19

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Україна через два-три тижні пройде пік захворюваності на COVID-19

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прогнозує, що Україна через два-три тижні може пройти пік захворюваності на COVID-19.

"Ми зараз проходимо пік захворюваності, ми бачимо другий тиждень поспіль уже зниження захворюваності. І це буде вже третій тиждень, який покаже, що зменшується кількість випадків та госпіталізації до лікарень... Думаю, ще два-три тижні й ми вже йтимемо вниз (за показниками захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 - ІФ), якщо не буде жодних додаткових непередбачених особливостей штаму коронавірусу", - повідомив він у коментарі журналістам у кулуарах парламенту в п'ятницю.

Міністр також наголосив, що на сьогодні в Україні пацієнтами вже зайнято менше ніж 40% ліжко-місць, виділених під COVID-19, і ще менше їх зайнято тими, хто потребує кисневої терапії.

"Це позитивні тенденції, які свідчать про те, що ми проходимо пік. І до того ж упродовж трьох останніх днів у нас кількість виписаних із лікарень перевищує кількість госпіталізованих – і дорослих, і дітей", – зазначив Ляшко.

Водночас міністр охорони здоров'я додав, що в Україні "немає ризику для колапсу системи охорони здоров'я" у зв'язку з поширенням COVID-19.

"Наразі ми бачимо, що за такої кількості вакцинованих і такої агресивності штаму ризику для колапсу системи охорони здоров'я немає", - уточнив він.

Теги: #ляшко #моз #коронавірус
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