Медицина

10:35 18.02.2022

Фінальна редакція законопроєкту про легалізацію медичного канабісу максимально нівелює ризики його використання не за призначенням – Радуцький

3 хв читати
Фінальна редакція законопроєкту про легалізацію медичного канабісу максимально нівелює ризики його використання не за призначенням – Радуцький

Фінальна редакція урядового законопроєкту про легалізацію медичного канабісу в Україні, оприлюднена в четвер, максимально нівелює ризики використання канабісу не за призначенням, вважає голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"Минулого року парламенту не вдалося з першої спроби ухвалити закон, який дозволяє обіг конопель у медичних та наукових цілях. На жаль, дехто так і не зрозумів, що ми легалізуємо винятково медичні препарати, які вже використовуються в сусідніх європейських країнах. Законопроєкт повернули на доопрацювання", - написав Радуцький у Facebook у п'ятницю.

Він зазначив, що восени українське Міністерство охорони здоров’я оприлюднило новий законопроєкт, який враховує зауваження та побажання народних депутатів, у якому, зокрема, посилюється роль Національної поліції.

"НПУ погоджує видачу ліцензій на культивування, використання рослин, режим охорони ділянки, місця зберігання та транспортування партії товару. Створюється реєстр препаратів на основі канабісу, на кожну одиницю товару має бути нанесений унікальний штрихкод. Також громадянам дозволяється ввезення на територію України медичних препаратів на основі канабісу, але виключно згідно з е-рецептом", - наголосив нардеп.

Він уточнив, що консультації між МОЗ та МВС щодо тексту документа тривали ще кілька місяців, і тепер фінальну редакцію законопроєкту було оприлюднено у відкритому доступі.

"Основні зміни у документі стосуються посилення контролю за використанням приміщень та об'єктів, призначених для діяльності з обігу конопель. У першій редакції законопроєкту визначити вміст тетрагідроканабінолу (наркотичної складової канабісу) можна було в будь-якій лабораторії. У новій – лише в лабораторіях, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ. "Діяльність з культивування конопель з високим рівнем тетрагідроканабінолу проводиться виключно в умовах закритого ґрунту, тобто в теплицях, що гарантує більш високий рівень контролю", - написав Радуцький.

Нардеп додав, що, згідно з фінальною редакцією законопроєкту, для використання канабісу з науковою метою громадяни також мають отримати ліцензію від Нацполіції.

"На мою думку, остання редакція урядового законопроєкту максимально нівелює ризики використання медичного канабісу не за призначенням. Навіть не уявляю, які ще можуть залишитись аргументи у противників легалізації", - підсумував Радуцький.

Як повідомлялося, 13 липня 2021 року Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності (законопроєкт №5596).

Проєкт закону, зокрема, пропонує запровадити обмежений та контрольований обіг канабісу в медичних та наукових цілях, посилений контроль за його обігом, електронний реєстр усіх препаратів на основі канабісу та систему їх відпуску виключно за електронним рецептом. На думку авторів документа, він має дати поштовх розвитку меднауки та фармпромисловості шляхом впровадження можливості використання конопель у лікувальних та дослідницьких цілях. Законопроєкт також має забезпечити можливість пацієнтам купувати та зберігати коноплі для застосування з лікувальною метою відповідно до медпоказань згідно з виданим лікарем рецептом.

 

Теги: #канабіс #радуцький
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:12 30.10.2021
Відкритих проти медиків кримінальних справ за підроблені сертифікати вакцинації практично немає - Радуцький

Відкритих проти медиків кримінальних справ за підроблені сертифікати вакцинації практично немає - Радуцький

22:00 29.10.2021
Фінансування НСЗУ у 2022 році зросте на 35 млрд для оплати підвищення зарплати медиків

Фінансування НСЗУ у 2022 році зросте на 35 млрд для оплати підвищення зарплати медиків

10:41 21.10.2021
ВР у п'ятницю ухвалить постанову про пропуск до парламенту за "ковідним" сертифікатом - Радуцький

ВР у п'ятницю ухвалить постанову про пропуск до парламенту за "ковідним" сертифікатом - Радуцький

11:00 20.10.2021
Радуцький: Черга із катафалків у Київський крематорій становить майже дві години

Радуцький: Черга із катафалків у Київський крематорій становить майже дві години

13:08 20.09.2021
Радуцький закликав невакцинованих нардепів робити обов'язковий антиген-тест перед засіданнями Ради

Радуцький закликав невакцинованих нардепів робити обов'язковий антиген-тест перед засіданнями Ради

18:06 17.09.2021
Навантаження на систему охорони здоров'я залишається контрольованим - Радуцький

Навантаження на систему охорони здоров'я залишається контрольованим - Радуцький

16:19 08.09.2021
Радуцький: Мені подобається ідея МОЗ дозволяти у "помаранчевій" зоні працювати ТРЦ із 80% вакцинованого персоналу

Радуцький: Мені подобається ідея МОЗ дозволяти у "помаранчевій" зоні працювати ТРЦ із 80% вакцинованого персоналу

11:29 07.09.2021
Найбільш несприятлива епідситуація щодо COVID-19 - у Львівській, Чернівецькій та Вінницькій областях - Радуцький

Найбільш несприятлива епідситуація щодо COVID-19 - у Львівській, Чернівецькій та Вінницькій областях - Радуцький

17:25 05.08.2021
Е-рецепт для всіх рецептурних препаратів запрацює в березні 2022 року - Радуцький

Е-рецепт для всіх рецептурних препаратів запрацює в березні 2022 року - Радуцький

09:49 02.08.2021
Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян - Радуцький

Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян - Радуцький

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна вже на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19 - глава МОЗ

У МОЗ прогнозують пікові показники захворюваності на COVID-19 в Україні через тиждень-два

Шість областей мають найвищий ризик переходу до "червоної" зони – Ляшко

МОЗ очікує на третину менше смертей від COVID-19 на піку хвилі "омікрону" порівняно з піком "дельти" - міністр

В Україні розпочався спалах СOVID-19 - Ляшко

ОСТАННЄ

Рівненщина першою може вийти із червоної зони – Ляшко

"Інтерхім" збільшує сировинні запаси та формує додаткові резерви готової продукції - СЕО

Стрес-сценарії найбільших фармкомпаній передбачають формування запасів сировини та перегляд номенклатури продукції

"Фармак" не планує змін у номенклатурі через можливий початок військових дій, планує збільшити запаси сировини

Мовний омбудсмен зафіксував порушення мовного законодавства двома медуніверситетами

Гостра фаза пандемії після "омікрону" завершиться, вважає ВООЗ

Вісім трансплантацій кісткового мозку дітям проведено в Україні з початку року, у 2021 році - 77

Держава надасть фінансову підтримку медзакладам, які не можуть підвищити зарплату працівникам, - заступник голови ОП

Після впровадження е-рецепта на антибіотики такий самий буде передбачено на наркотичні й усі рецептурні препарати

Україна вже на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19 - глава МОЗ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА