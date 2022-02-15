Гостра фаза пандемії після "омікрону" завершиться, вважає ВООЗ

Гостра фаза пандемії коронавірусу COVID-19 у світі після хвилі "омікрону" може завершитися, але для цього необхідне дотримання низки умов, заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге.

"Поєднання заходів, що вживаються державами, та відповідальності людей дає нам шанс, коли хвиля "омікрону" завершиться, спробувати вийти з гострої фази пандемії. Велика ймовірність, що наприкінці року вірус повернеться, тому що так багато людей було інфіковано, що означає виникнення нових мутацій вірусу. Взимку вірус повернеться, але ми маємо змогу уникнути повернення пандемії", - сказав Клюге на брифінгу у вівторок.

Він звернув увагу, що в тих країнах регіону, де високий рівень вакцинації, з хвилею "омікрону" спостерігалося дуже швидке та різке зростання кількості випадків зараження, на короткий час лікарні були під величезним навантаженням, але відділення інтенсивної терапії не були переповнені, а пацієнти, які потребували спеціального лікування, не були щеплені.

Водночас, наголосив Клюге, високий рівень вакцинації поки що досягнуто не в усіх країнах нашого регіону, а тим більше не в усьому світі.

На його думку, необхідно у всіх країнах досягти високого рівня вакцинації від COVID-19 населення, особливо груп ризику, посилити систему моніторингу та секвенування вірусу, щоб у разі появи нового варіанту швидко його виявити та викласти в бази даних.

ВООЗ також закликає забезпечити рівний доступ більшої частини населення до нових ліків проти COVID-19, які можуть запобігти тяжкому перебігу захворювання.

"Крім того, має бути відповідальність людей... "Омікрон" швидко поширюється, тому самотестування, самоізоляція є дуже важливими", - сказав Клюге.