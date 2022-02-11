Медицина

11:29 11.02.2022

Після впровадження е-рецепта на антибіотики такий самий буде передбачено на наркотичні й усі рецептурні препарати

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Після впровадження е-рецепта на антибіотики такий самий буде передбачено на наркотичні й усі рецептурні препарати

Після впровадження електронного рецепту на антибіотики такий рецепт буде передбачено на наркотичні й усі рецептурні препарати, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"Після запуску е-рецепта на антибіотики наступними етапами планується запуск таких рецептів на наркотичні й усі рецептурні препарати", - сказала вона на брифінгу в п'ятницю.

Карчевич нагадала, що з квітня всі антибіотики, зареєстровані в Україні, відпускатимуться в аптеках лише за наявності е-рецепта.

Теги: #ліки #е_рецепт
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