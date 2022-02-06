Ляшко: До кінця 2022 року в Україні працюватимуть майже в вісім разів більше кисневих станцій

До кінця 2022 року в українських лікарнях функціонуватиме 385 кисневих станцій, що майже у 8 разів більше ніж у липні 2021 року, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час робочого візиту до Одеської області.

"У липні 2021 року в українських лікарнях функціонувало лише 50 кисневих станцій. До кінця 2022 року їх буде вже 385", – цитує міністра пресслужба МОЗ.

За словами міністра, минулого року 118 кисневих станцій вдалося закупити за рахунок урядової субвенції.

"118 кисневих станцій було закуплено за кошти урядової субвенції та монтуються в лікарнях. Крім того, ДП "Медичні закупівлі України" придбало додатково 225 станцій, їхнє постачання здійснюється вже зараз", – зазначив Ляшко.

У МОЗ зазначили, що продуктивність однієї такої станції - 500 л/хв. Кожна з них має додаткові газоаналізатори, витратоміри та можливість дистанційного керування. Завдяки цьому лікарня зможе відстежувати, скільки вона отримує кисню та якої якості.

Наразі обладнання для автономної генерації кисню вже встановлюється в регіонах, лікарнях, які надають допомогу пацієнтам, хворим на коронавірусну інфекцію.