Медицина

19:28 04.02.2022

ЄБА просить депутатів відхилити законопроєкт Кабміну щодо власника реєстраційного посвідчення на ліки

2 хв читати
ЄБА просить депутатів відхилити законопроєкт Кабміну щодо власника реєстраційного посвідчення на ліки

Пропоновані урядом зміни до закону про лікарські засоби (законопроєкт №6535) щодо власника реєстрації на препарат, які передбачають, що власником реєстраційного посвідчення можуть бути лише резиденти України, в разі їх ухвалення можуть призвести до зростання цін на ліки, вважають у Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА).

"Бізнес не підтримує проєкт закону №6535, оскільки його прийняття може призвести до погіршення умов ведення господарської діяльності у фармацевтичній сфері, підвищення цін на лікарські засоби, а деякі категорії ліків узагалі можуть зникнути з обігу в Україні", - заявляють у ЄБА та просять профільний комітет ВР рекомендувати відхилити цей законопроєкт.

За оцінкою ЄБА, законопроєкт №6535 не повністю відповідає положенням законодавства ЄС та не відповідає положенням підготовленого до другого читання комплексного законопроєкту "Про лікарські засоби" (№5547), який надає додаткові механізми доступу пацієнтів України до препаратів, призначених для лікування рідкісних (орфанних) захворювань, ВІЛ, гемофілії, онкологічних захворювань, а також до вакцин тощо.

"Покращити доступ пацієнтів до ліків з перелічених напрямів можна було б, лише передбачивши можливість виступати власниками реєстрації на ліки не лише резидентам України, а й країнам-членам ЄС та країнам із жорсткою регуляторною системою. Водночас законопроєкт №6535, навпаки, пропонує обмежити можливість бути власником реєстрації на ліки лише резидентам України", - пояснює асоціація.

У ЄБА заявляють, що бізнес неодноразово повідомляв про відсутність інформації про факти, що свідчать про невиконання власниками реєстраційних посвідчень на лікарські засоби своїх обов'язків, які містяться в чинному законодавстві України, що могло бути підставою для зазначеної законодавчої ініціативи.

Також наголошується, що немає інформації про неналежну комунікацію бізнесу щодо контролю якості лікарських засобів чи фармаконагляду.

"Чинне законодавство надає дієві механізми контролю, запобігання та притягнення до відповідальності в разі виявлення порушень. Тож ЄБА розглядає законопроєкт №6535 як такий, що не матиме позитивних наслідків. Він може призвести до суттєвого погіршення умов ведення господарської діяльності у фармацевтичній сфері, підвищення цін на лікарські засоби та зменшення їхньої доступності для пацієнтів в Україні", - пояснюють в ЄБА.

В асоціації називають законопроєкт непослідовним і таким, який може призвести до збільшення зарегульованості операційної діяльності міжнародних виробників за відсутності підстав.

"Професійна бізнес-спільнота асоціації воліє підтримувати такі ініціативи у сфері охорони здоров'я, які можна було б охарактеризувати як орієнтовані на пацієнта та такі, що враховують специфіку діяльності глобальних фармацевтичних виробників. Але в запропонованому підході, по суті, взагалі не розглядається питання доступності ліків для пацієнтів. Вважаємо, що повторний розгляд питання, передбаченого законопроєктом №6535, був би недоцільним також з огляду на його комплексне обговорення у межах підготовки законопроєкту №5547 до другого читання", - заявляють у ЄБА.

Теги: #ліки #єба #законопроєкт
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:21 03.02.2022
Нардепи "Європейської солідарності" пропонують вважати підставою для звільнення директора ДБР рішення ВР щодо висловлення йому недовіри

Нардепи "Європейської солідарності" пропонують вважати підставою для звільнення директора ДБР рішення ВР щодо висловлення йому недовіри

07:20 29.01.2022
В ЄС набуває чинності єдиний порядок нагляду за клінічними випробуваннями лікарських засобів

В ЄС набуває чинності єдиний порядок нагляду за клінічними випробуваннями лікарських засобів

16:19 28.01.2022
Бізнес продовжить роботу в Україні навіть у разі військового вторгнення - опитування ЄБА

Бізнес продовжить роботу в Україні навіть у разі військового вторгнення - опитування ЄБА

13:26 26.01.2022
Українці за два дні купили ліків за гроші "єПідтримки" на 6,5 млн грн

Українці за два дні купили ліків за гроші "єПідтримки" на 6,5 млн грн

13:15 25.01.2022
Кабмін відкликав законопроєкт про перехідний період через недостатню підтримку його депутатами - Верещук

Кабмін відкликав законопроєкт про перехідний період через недостатню підтримку його депутатами - Верещук

12:15 25.01.2022
"Голос" ініціював зменшення податків на зарплату

"Голос" ініціював зменшення податків на зарплату

07:53 25.01.2022
Єрмак: Відкликання законопроєкту про перехідний період на окупованих територіях не пов'язане з майбутньою зустріччю радників лідерів нормандської четвірки

Єрмак: Відкликання законопроєкту про перехідний період на окупованих територіях не пов'язане з майбутньою зустріччю радників лідерів нормандської четвірки

07:41 25.01.2022
Американські сенатори обговорюють зміни до законопроєкту про санкції проти Росії у зв'язку із ситуацією навколо України

Американські сенатори обговорюють зміни до законопроєкту про санкції проти Росії у зв'язку із ситуацією навколо України

20:21 24.01.2022
Україна завершить реєстрацію препарату "Молнупіравір" проти COVID-19 поточного тижня

Україна завершить реєстрацію препарату "Молнупіравір" проти COVID-19 поточного тижня

07:19 24.01.2022
З понеділка вакциновані українці віком від 60 років зможуть використати "ковідну тисячу" для купівлі ліків

З понеділка вакциновані українці віком від 60 років зможуть використати "ковідну тисячу" для купівлі ліків

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У МОЗ прогнозують пікові показники захворюваності на COVID-19 в Україні через тиждень-два

Шість областей мають найвищий ризик переходу до "червоної" зони – Ляшко

МОЗ очікує на третину менше смертей від COVID-19 на піку хвилі "омікрону" порівняно з піком "дельти" - міністр

В Україні розпочався спалах СOVID-19 - Ляшко

Кузін: Ми ще не бачимо погіршення епідситуації щодо COVID-19 в Україні, сплеск буде наприкінці січня

ОСТАННЄ

Щепленими від COVID-19 до кінця року мають бути не менше 70% дорослих українців

У ПАР створили власну версію вакцини Moderna від COVID-19

ДБР викрило корупційну схему під час імпорту швидких, унаслідок якої завдано збитків у 10 млн грн

ВООЗ побачила у Європи шанс покласти край пандемії коронавірусу

Німецькі експерти мають намір рекомендувати введення четвертої дози вакцин проти COVID-19

"Лекхім" просить Ляшка роз'яснити працівникам пунктів вакцинації від COVID-19, що для бустерної дози можна використовувати CoronaVac

Підстав для того, щоб країни скасували всі обмеження в рамках COVID-19, ще немає

У Києві, Кіровоградській, Чернівецькій та Донецькій областях найнижче охоплення медпрацівників вакцинацією від COVID-19

Електронні системи сфери охорони здоров'я залишилися неушкодженими під час нещодавньої хакерської атаки на держоргани - заступник міністра Карчевич

Бустерну дозу отримали понад 350 тис. українців

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА