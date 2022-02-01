Бустерну дозу отримали понад 350 тис. українців

Бустерну дозу вакцини від СOVID-19 вже отримали понад 350 тис. українців, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу у вівторок.

За його словами, принаймні однією дозою вже вакциновано половину дорослого населення країни. Повний базовий курс отримали понад 47% людей.

При цьому Ляшко нагадав, що люди, які отримали бустерну дозу щеплення від COVID-19, можуть завантажити новий COVID-сертифікат.

"Щоб отримати цифровий документ, необхідно, як і раніше, надіслати запит на генерацію документа на порталі або в застосунку "Дія", - уточнив він.