Медицина

15:20 25.01.2022

Pfizer та BioNTech розпочали випробування вакцини від штаму "омікрон" коронавірусу серед осіб 18-55 років

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Pfizer та BioNTech розпочали випробування вакцини від штаму "омікрон" коронавірусу серед осіб 18-55 років

У компаніях Pfizer та BioNTech у вівторок заявили, що розпочали клінічні випробування серед осіб віком 18-55 років вакцини від штаму коронавірусу "омікрон".

"Pfizer і BioNTech сьогодні оголосили про початок клінічних випробувань з метою оцінити безпечність, переносимість та здатність викликати імунну відповідь вакцини від "омікрону" у здорових дорослих віком від 18 до 55 років", - йдеться в пресрелізі компаній.

У заяві зазначено, що у дослідженні візьмуть участь до 1 420 осіб, їх розділять на три групи. Отже, під час випробування вивчать різні режими застосування і вже наявної вакцини від COVID-19 компанії Pfizer та BioNTech, і вакцини від штаму "омікрон". У дослідженні візьмуть участь деякі учасники третьої фази випробувань дози бустерної вакцини від COVID-19.

До першої групи увійдуть приблизно 615 осіб. Кожна з них отримала дві дози звичайної вакцини Pfizer від COVID-19 за 90-180 днів до початку цих випробувань. Під час самого дослідження учасники цієї групи отримають одну чи дві дози вакцини від "омікрону". У другій групі буде близько 600 осіб, їм ввели три дози наявної вакцини Pfizer за 90-180 днів до випробувань. Під час дослідження ці учасники отримають одну дозу звичайної вакцини від COVID-19 або вакцини проти варіанта "омікрон". До третьої групи набрали осіб, які раніше не пройшли вакцинації від коронавірусу: тепер вони отримають три дози вакцини, призначеної спеціально проти "омікрону".

"Це дослідження є частиною нашого наукового підходу із розробки вакцини на основі варіанта коронавірусу, яка досягне такого ж рівня захисту проти "омікрону", як у випадку з попередніми варіантами, але з більшою тривалістю захисту", - заявив голова BioNTech Угур Сахін.

Раніше в січні генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що вакцина проти штаму "омікрон" буде готова до весни.

За його словами, виробничий процес уже частково запущено. Він зазначив, що вакцина буде ефективна і проти "омікрону", і проти інших типів коронавірусу COVID-19.

Зі свого боку гендиректор компанії Moderna Стефан Бансель раніше в ефірі телеканалу CNBC повідомив, що триває робота над спеціальною бустерною дозою вакцини проти "омікрону".

Штам коронавірусу COVID-19 "омікрон" було виявлено минулого листопада на півдні Африки. Вважається, що штам "омікрон" викликає значно менше важких наслідків у разі зараження, ніж його "попередники". Водночас він перевершує їх за швидкістю поширення.

Теги: #омікрон #вакцина #коронавірус
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