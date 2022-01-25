Області, які увійшли до "червоної" зони, серед аутсайдерів за рівнем вакцинації від COVID-19 - Ляшко

Рівненська та Івано-Франківська області, які увійшли до "червоної" зони епіднебезпеки, входять до п'ятірки областей із найменшим рівнем вакцинації від COVID-19, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Це дві з п'яти областей аутсайдерів за рівнем охоплення щепленням від COVID-19. І це ще раз підтверджує факт: не вакцинуємося - більше хворіємо і, що головне, найчастіше потрапляємо до лікарень із тяжким перебігом хвороби", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Ляшко нагадав, що до п'ятірки регіонів із найменшим рівнем охоплення вакцинацією також входять Чернівецька, Волинська та Закарпатська області.

"І не питайте потім, чому епіцентр нового спалаху на заході України", - наголосив міністр.