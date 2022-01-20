В Україну прибули 2 млн експрес-тестів для визначення COVID-19

В Україну прибули 2 млн експрес-тестів для визначення коронавірусної хвороби, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я в четвер.

Швидкі тести на виявлення СOVID-19 виробила компанія SD Biosensor Inc. у Республіці Корея. Тестові системи буде передано ДП "Укрвакцина" для подальшого розподілу до закладів охорони здоров'я в усіх областях України.

За даними МОЗ, вартість закупівлі становить $7 млн 035,8 тис.

МОЗ повідомляє, що експрес-тести було закуплено за допомогою Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) і фінансової підтримки Світового банку.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, наразі Україна повністю забезпечена тестами на кілька місяців безперервної роботи.