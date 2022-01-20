МОЗ направило подання на запровадження в Івано-Франківській області "червоного" рівня епіднебезпеки - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України надіслало подання щодо запровадження в Івано-Франківській області "червоного" рівня епіднебезпеки, повідомив міністр Віктор Ляшко.

"Міністерство охорони здоров'я вже надіслало подання про розгляд на Державній комісії ТЕБ та НС "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - сказав він на брифінгу в четвер.

Ляшко пояснив, що Івано-Франківська область уже перевищує три індикаторні показники, визначені у постанові Кабінету Міністрів про адаптивний карантин. Два з них свідчать про зростання навантаження на медичну систему - на рівень госпіталізацій та динаміку її рівня.