В Україні розпочався спалах СOVID-19 - Ляшко

В Україні розпочався спалах СOVID-19, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"В Україні за вчора вже зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків COVID-19. Це свідчить про те, що в країні розпочався спалах", - сказав він на брифінгу в четвер.

Ляшко повідомив, що епіцентром спалаху є Західна Україна.

"Найбільш ускладнена епідситуація – в Івано-Франківській області. Негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській і Тернопільській областях", - сказав міністр.