Медицина

17:09 11.01.2022

Медики та працівники комунальних підприємств увійдуть до переліку професій з обов'язковою вакцинацією від COVID-19 - Ляшко

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Медики та працівники комунальних підприємств увійдуть до переліку професій з обов'язковою вакцинацією від COVID-19 - Ляшко

Медики та працівники комунальних підприємств, установ і організацій увійдуть до переліку професій, для яких обов'язкова вакцинація від COVID-19.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві охорони здоров'я з посиланням на міністра Віктора Ляшка, відповідний наказ набуде чинності з 31 січня.

Згідно з документом, список осіб, які підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19, доповнять працівники органів місцевого самоврядування, медзакладів державної та комунальної форм власності, комунальних підприємств, установ та організацій.

Працівники цих установ, які до 31 січня не отримають як мінімум одну дозу вакцини проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

"Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього", - уточнили в МОЗ.

За словами Ляшка, необхідність розширення переліку професій, для яких обов'язкова вакцинація від COVID-19, зумовлена, зокрема, поширенням випадків захворювання, спричинених штамом "омікрон".

"Кількість випадків COVID-19, спричинених новим штамом, зростає, а це може створити значне навантаження на медичну систему. Саме тому в Україні і є необхідність розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 обов'язкова", – сказав він.

Раніше медики країни не були внесені до переліку професій з обов'язковою вакцинацією від COVID-19.

Теги: #ляшко #вакцинація #моз
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