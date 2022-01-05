"Фармак" інвестував у проекти й стартапи галузі MedTech і HealthCare понад $1,2 млн

Фармацевтична компанія "Фармак" (Київ) інвестувала в проекти й стартапи галузі MedTech і HealthCare понад $1,2 млн.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у компанії з посиланням на виконавчого директора Володимира Костюка, інвестиційну діяльність на ринку венчурного капіталу "Фармак" розпочав у 2020 році.

"Рішення інвестувати у стартапи було ухвалено як один зі стратегічних напрямів розвитку бізнесу. Для нас цікаві напрями на стику просунутої експрес-діагностики, цифрової медицини, інтерактивної залученості пацієнта, що дають змогу діагностувати й прогнозувати можливі проблеми зі здоров'ям. А якщо їх виявлено, то за допомогою біомедичних та обчислювальних технологій визначати причини й рекомендувати рішення щодо їх усунення", - сказав Костюк.

Він наголосив на готовності "Фармак" інвестувати у зростання цих стартапів, брати участь у їх розвитку до рівня успішного бізнесу, а "розвиток внутрішніх стартапів може бути однією з рушійних сил розвитку науки в країні".

Костюк також повідомив, що у 2020 році фармкомпанія профінансувала перший проект від української компанії ComeBack Mobility, яка розробила розумні насадки для милиць. Вони призначені для контролю навантаження під час реабілітації захворювань та ушкоджень нижніх кінцівок.

Проаналізувавши ринок венчурного капіталу в Україні та за кордоном, "Фармак" у 2021 році обрав для інвестицій іще декілька стартапів.

"Деякі проекти спочатку протестували на власному виробництві. Наприклад, MedTech-стартап DrugCard спочатку почав надавати "Фармак" послуги, пов'язані з автоматизацією процесів фармаконагляду як підрядник. Оскільки розуміємо, що це рішення для автоматичного моніторингу медичної літератури, покликане допомогти фармкомпаніям знизити витрати, рутинні процеси та забезпечити відповідність регуляторним вимогам у фармаконагляді, ми вирішили інвестувати у цей стартап", - сказав Костюк.

Він уточнив, що у платформі DrugCard уже реалізовано безперервний моніторинг медичної літератури, повідомлення про побічні реакції, їх аналіз та обмін із регуляторами E2B(R2)/(R3)/CIOMS, інтеграцію з медичними реєстрами та словниками, звіти для регуляторних органів, а також модуль комлаєнсу та відповідність сучасним регуляторним вимогам щодо валідації.

Крім того, минулого року "Фармак" інвестував у біотехнологічний американський стартап Cambrian Biopharma, який займається розробкою інноваційних ліків для боротьби з біологічним фактором старіння, лікування та профілактики вікових захворювань та збільшення тривалості життя.

Наразі Cambrian розробляє 14 нових терапевтичних лікзасобів.

Як повідомлялося, АТ "Фармак" за підсумками 2020 року одержало чистий прибуток близько 1,138 млрд грн, що майже на 7,8% більше, ніж у 2019 році (1,056 млрд грн).

Чистий прибуток компанії за підсумками 2019 року становив 1,056 млрд грн, що майже співпало з показником 2018 року – 1,05 млрд грн, а за підсумками 2018 року чистий прибуток зріс на 25,16%.

"Фармак" - лідер фармацевтичного ринку з часткою 5,9% у грошовому вираженні. Компанія виробляє лікарські засоби у всіх чотирнадцяти терапевтичних групах. Серед основних напрямів - протизастудні, ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні портфелі. Щорічно "Фармак" виводить на ринок майже 20 нових складнокомпонентних сучасних препаратів, у розробці на сьогодні приблизно сто лікарських засобів.