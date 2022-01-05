Медицина

14:13 05.01.2022

"Фармак" інвестував у проекти й стартапи галузі MedTech і HealthCare понад $1,2 млн

3 хв читати
"Фармак" інвестував у проекти й стартапи галузі MedTech і HealthCare понад $1,2 млн

Фармацевтична компанія "Фармак" (Київ) інвестувала в проекти й стартапи галузі MedTech і HealthCare понад $1,2 млн.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у компанії з посиланням на виконавчого директора Володимира Костюка, інвестиційну діяльність на ринку венчурного капіталу "Фармак" розпочав у 2020 році.

"Рішення інвестувати у стартапи було ухвалено як один зі стратегічних напрямів розвитку бізнесу. Для нас цікаві напрями на стику просунутої експрес-діагностики, цифрової медицини, інтерактивної залученості пацієнта, що дають змогу діагностувати й прогнозувати можливі проблеми зі здоров'ям. А якщо їх виявлено, то за допомогою біомедичних та обчислювальних технологій визначати причини й рекомендувати рішення щодо їх усунення", - сказав Костюк.

Він наголосив на готовності "Фармак" інвестувати у зростання цих стартапів, брати участь у їх розвитку до рівня успішного бізнесу, а "розвиток внутрішніх стартапів може бути однією з рушійних сил розвитку науки в країні".

Костюк також повідомив, що у 2020 році фармкомпанія профінансувала перший проект від української компанії ComeBack Mobility, яка розробила розумні насадки для милиць. Вони призначені для контролю навантаження під час реабілітації захворювань та ушкоджень нижніх кінцівок.

Проаналізувавши ринок венчурного капіталу в Україні та за кордоном, "Фармак" у 2021 році обрав для інвестицій іще декілька стартапів.

"Деякі проекти спочатку протестували на власному виробництві. Наприклад, MedTech-стартап DrugCard спочатку почав надавати "Фармак" послуги, пов'язані з автоматизацією процесів фармаконагляду як підрядник. Оскільки розуміємо, що це рішення для автоматичного моніторингу медичної літератури, покликане допомогти фармкомпаніям знизити витрати, рутинні процеси та забезпечити відповідність регуляторним вимогам у фармаконагляді, ми вирішили інвестувати у цей стартап", - сказав Костюк.

Він уточнив, що у платформі DrugCard уже реалізовано безперервний моніторинг медичної літератури, повідомлення про побічні реакції, їх аналіз та обмін із регуляторами E2B(R2)/(R3)/CIOMS, інтеграцію з медичними реєстрами та словниками, звіти для регуляторних органів, а також модуль комлаєнсу та відповідність сучасним регуляторним вимогам щодо валідації.

Крім того, минулого року "Фармак" інвестував у біотехнологічний американський стартап Cambrian Biopharma, який займається розробкою інноваційних ліків для боротьби з біологічним фактором старіння, лікування та профілактики вікових захворювань та збільшення тривалості життя.

Наразі Cambrian розробляє 14 нових терапевтичних лікзасобів.

Як повідомлялося, АТ "Фармак" за підсумками 2020 року одержало чистий прибуток близько 1,138 млрд грн, що майже на 7,8% більше, ніж у 2019 році (1,056 млрд грн).

Чистий прибуток компанії за підсумками 2019 року становив 1,056 млрд грн, що майже співпало з показником 2018 року – 1,05 млрд грн, а за підсумками 2018 року чистий прибуток зріс на 25,16%.

"Фармак" - лідер фармацевтичного ринку з часткою 5,9% у грошовому вираженні. Компанія виробляє лікарські засоби у всіх чотирнадцяти терапевтичних групах. Серед основних напрямів - протизастудні, ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні портфелі. Щорічно "Фармак" виводить на ринок майже 20 нових складнокомпонентних сучасних препаратів, у розробці на сьогодні приблизно сто лікарських засобів.

Теги: #фармак #інвестиції
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:55 24.12.2021
ОККО інвестувала 25 млн грн у 2021 році в установку сонячних панелей на своїх АЗК

ОККО інвестувала 25 млн грн у 2021 році в установку сонячних панелей на своїх АЗК

14:30 22.12.2021
Інвестиції в біоенергетику України досягли EUR2 млрд у 2020р., зростуть на 10-15% у 2021р.

Інвестиції в біоенергетику України досягли EUR2 млрд у 2020р., зростуть на 10-15% у 2021р.

15:39 21.12.2021
Економіка України має достатній запас міцності, але пришвидшення зростання потребує інвестицій – Нацбанк

Економіка України має достатній запас міцності, але пришвидшення зростання потребує інвестицій – Нацбанк

18:58 20.12.2021
Наглядова рада компанії "Фармак" переобрала виконавчого директора

Наглядова рада компанії "Фармак" переобрала виконавчого директора

19:35 15.12.2021
ЄС має намір інвестувати понад 2 млрд євро у країни Східного партнерства

ЄС має намір інвестувати понад 2 млрд євро у країни Східного партнерства

18:45 15.12.2021
Інвестиції в технології боротьби зі зміною клімату різко зросли в 2021 році – PwC

Інвестиції в технології боротьби зі зміною клімату різко зросли в 2021 році – PwC

19:48 14.12.2021
Виробник "Роллтона" може інвестувати $100 млн у розширення заводу в Київській області

Виробник "Роллтона" може інвестувати $100 млн у розширення заводу в Київській області

13:24 10.12.2021
Спецпідрозділ Офісу генпрокурора напрацював понад 60 кейсів із захисту інвестицій

Спецпідрозділ Офісу генпрокурора напрацював понад 60 кейсів із захисту інвестицій

21:48 08.12.2021
Велика Британія виділить додатковий мільярд фунтів стерлінгів на торговельні та інвестиційні проекти з України

Велика Британія виділить додатковий мільярд фунтів стерлінгів на торговельні та інвестиційні проекти з України

19:23 03.12.2021
"Фармак" реалізував плани на 2021 рік із присутності на зарубіжних ринках – виконавчий директор

"Фармак" реалізував плани на 2021 рік із присутності на зарубіжних ринках – виконавчий директор

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років - Ляшко

Кузін: Штам "омікрон" знизив ефективність вакцинації, бустерна доза може змінити цей процес

"Омікрон" зафіксували вже в 110 країнах, він може спричинити високе навантаження на системи охорони здоров'я - ВООЗ

До України у 2022 році надійде майже 42 млн доз вакцин від COVID-19 - Кузін

Майже 44% українців отримали одне щеплення проти COVID-19, повний курс пройшли 37% дорослого населення

ОСТАННЄ

Невакцинованих проти поліомієліту дітей до шести років буде вакциновано наприкінці січня – МОЗ

Зеленський підписав закон про регулювання трансплантації анатомічних матеріалів

Вітчизняна фармкомпанія "Фармак" випускає понад 200 ліків, якість яких на європейському рівні

МОЗ дозволило використовувати векторні та мРНК-вакцини від COVID-19 після вакцини CoronaVac

Фахівці інституту ім. Шалімова готові впроваджувати досвід операцій із трансплантації в регіональних клініках

Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років - Ляшко

В Україні зберігається "жовтий" рівень епіднебезпеки COVID-19

Поширений у Фінляндії генетичний варіант, пов'язаний із хворобою Альцгеймера, погіршує перебіг COVID-19

Кузін: Штам "омікрон" знизив ефективність вакцинації, бустерна доза може змінити цей процес

В Україні набув чинності закон, що підвищує до двох прожиткових мінімумів розмір щомісячної держдопомоги дітям з важкими хворобами

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА