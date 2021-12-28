У Великій Британії госпіталізованих із "омікроном" у середньому виписують із лікарень за три дні - влада

Багато госпіталізованих зі штамом COVID-19 "омікрон" пацієнтів проводять у лікарнях невелику кількість днів порівняно з іншими варіантами коронавірусу, пише видання The Guardian із посиланням на наукового радника британського уряду, професора медицини Джона Белла.

За словами Белла, незважаючи на те, що за останні тижні через поширення "омікрону" збільшилася кількість госпіталізацій, захворювання на цей штам "є менш серйозним, і багато людей проводять порівняно невеликий час у лікарнях". Белл наголосив, що середня тривалість госпіталізації знизилася до трьох днів.

Він зазначив, що також меншій кількості пацієнтів потрібен додатковий кисень.

Професор заявив, що часи високої смертності внаслідок зараження коронавірусом у країні - вже у минулому, і "омікрон" - "не та хвороба, яку світ спостерігав рік тому".

"Жахливі сцени, які ми спостерігали рік тому в переповнених палатах інтенсивної терапії, коли багато людей передчасно помирали, на сьогодні, на мою думку, стали лише історією", - сказав Белл.

Белл зазначив, що протягом декількох хвиль коронавірусу, зокрема хвиль штамів "дельта" та "омікрон", "кількість випадків тяжкого перебігу захворювання та смертності від цієї хвороби переважно не змінилися" відтоді, як більшість жителів країни пройшли вакцинацію від COVID-19.

Він додав, що судячи з обстановки на вулицях за останні декілька тижнів, люди "досить відповідально ставляться" до захисту від вірусу.

За інформацією The Guardian, низка вчених виступила з критикою на адресу уряду через його рішення не впроваджувати подальших обмежень в Англії напередодні Нового року. Деякі назвали таку подію "найбільшою суперечністю між науковими рекомендаціями та законодавством" з початку пандемії COVID-19. Вони висловили занепокоєння тим, що незважаючи на дані про м'якший перебіг хвороби від варіанта коронавірусу "омікрон", цей штам, як і раніше, вкрай заразний. Це, на думку вчених, означає, що кількість госпіталізацій та летальних наслідків може швидко зрости без вживання будь-яких заходів.

Напередодні глава МОЗ Великої Британії Саджид Джавід пообіцяв, що в Англії перед Новим роком не впроваджуватимуть нових обмежень у зв'язку з коронавірусом COVID-19.

"Звісно, ми стежимо за статистикою щодня, вона не змінилася за період Різдва, але додаткових заходів до Нового року не буде", - наводить телеканал слова Джавіда.

При цьому глава МОЗ не виключив можливості впровадження обмежень у січні. Він зазначив, що уряд судитиме про необхідність нових заходів за показниками зараження коронавірусом після Нового року.

Телеканал Sky News нагадує, що це Різдво у Великій Британії було відзначено рекордною кількістю нових випадків коронавірусу: його зафіксували за добу більш ніж у 122 тис. людей. У зв'язку з цим на самоізоляцію у Великій Британії відправили понад 600 тис. людей - тих, хто захворів, і хто з ними контактував. 27 грудня добовий приріст випадків COVID-19 становить 98515.

За даними телеканалу, напередодні кількість госпіталізованих із коронавірусом пацієнтів в Англії досягла рекордного з березня показника. Так, станом на понеділок у лікарнях Англії перебували понад 8,4 тис. хворих на COVID-19. Це на 27% вище за показники тижнем раніше.

Загалом за час пандемії COVID-19 у Великій Британії виявили понад 12 млн заражень коронавірусом, приблизно 148 тис. інфікованих померли.