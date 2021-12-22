Пункти вакцинації від COVID-19 буде закрито 1-2 січня

Пункти вакцинації від COVID-19 у всій Україні не працюватимуть 1-2 січня 2022 року, медики візьмуть вихідний, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"Пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 не працюватимуть 1 та 2 січня. У перші дні після Нового року ми даємо можливість відпочити медичним працівникам. В решту днів пункти вакцинації працюватимуть за звичайним розкладом", - сказала вона на брифінгу в середу.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в МОЗ, відомство очікує, що в перші два дні нового року, які випадають на суботу і неділю, попит на вакцинацію буде вкрай низьким.

На сьогодні в Україні створено понад 1400 мобільних бригад для проведення вакцинації від COVID-19, працюють понад 3300 пунктів та понад 500 центрів вакцинації.