Медицина

13:19 24.12.2020

Із початку епідсезону на грип в Україні перехворіли 5,4% населення

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Із початку епідсезону на грип в Україні перехворіли 5,4% населення

Із 28 вересня до 20 грудня 2020 року на грип та ГРВІ в Україні перехворіли 5,4% населення, повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Згідно з повідомленням на сайті МОЗ, за тиждень, із 14 до 20 грудня, захворіли 171,996 тис. осіб, із них 41,1% - діти до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 452,7 на 100 тис. населення, що на 6,3% нижче епідпорогу, розрахованого для України.

За тиждень проти грипу вакциновано 14,464 тис. осіб, а з початку епідсезону - 165,667 тис. осіб.

Теги: #моз #грип
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