16:37 07.11.2025

Війна може сприяти зростанню захворюваності на діабет в Україні на 25% – експерти

Війна може сприяти зростанню захворюваності на діабет в Україні на 25%, зростанню захворюваності може сприяти так звана "стратегія виживання", коли на фоні нестачі ліків пацієнти починають економити на собі.

Таку думку висловили експерти та пацієнти під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю.

"Через війну кількість хворих на діабет в Україні може збільшитися на чверть. Мабуть, настав час, коли треба звернути увагу на діабет, пильніше допомагати системі надання допомоги. Багато країн мають національні програми цукровий діабет, ми будемо наполягати на тому, щоб так сталося і на Україні", – сказала голова Ради Української діабетичної федерації Валентина Очеретенко.

Вона нагадала, що Рахункова палата у 2021 році виявила, що "майже 1,7 млрд грн з медичної субстанції у програми лікування діабету не вирішили ключові проблеми діабету в Україні".

"Вона провела детальний аналіз цих вкладень і виявилося, що інвестиції не були інфективними", – сказала Очеретенко.

Вона повідомила, що Українська Діабетична Федерація (УДФ) за підтримки громадській організації АПРАД наразі реалізує проєкт "Аналіз відповідності законодавства України та Євросоюзу щодо діабету". Звіт про розвиток проєкту запланований на грудень.

Зі свого боку, волонтер Київського благодійного фонду "Діабетик" Роман Власенко зазначив, що у лікуванні діабету "багато чого залежить від пацієнта, але, на жаль, не все".

"Серед тих проблем, які виявилися типовими для людей з діабетом під час війни, я б назвав катастрофічну нестачу ліків, з якою ми всі стикнулися у 2022 році. І питання, скоріше, не те, що їх не було в наявності, але життєво необхідний інсулін не міг бути доставлений до кінцевої точки споживання, до аптек в силу різних причин. Зараз, на щастя, це питання вирішено, але, тим не менше, все одно залишаються безпекові ризики", – сказав він.

Власенко зазначив, що "є ризики руйнування, як виробничих приміщень, так і складських".

"Нещодавно ми взнали, що був уражений один з об'єктів, де зберігалися медичні препарати (склад фармдистриб’ютора "Оптима-Фарм" – ІФ-У). Ризики не зникають. Я, як пацієнт, можу передбачити якийсь там певний запас життєвої необхідних ліків, але він вичерпний. Я думаю, треба знайти рішення, можливо, на державному рівні, на регіональних рівнях", – сказав він.

Власенко зазначив, що "пацієнтам доволі важко тримати діабет під контролем під час війни, дуже багато стресів, психологічного тиску".

"Ті підходи до самоконтролю діабета, які застосовувалися раніше, виявилися не зовсім дієвими. Ми знаємо і вже давно доведено, що є прямий зв'язок між належним самоконтролем діабету і ризиком розвитку різних ускладнень. Зараз ці ризики зростають. Я не можу не згадати про нові технології, про інсулінові помпи або моніторинги глюкози в реальному часі, які, на жаль, на сьогоднішній день не всім доступні через свою вартість або через відсутність певних офіційних представництв або державних програм, які б сприяли забезпеченню людей з діабетом цими засобами самоконтролю", – сказав він.

Власенко також зазначив, що "ми спостерігаємо певні ускладнення доступу до лікарів".

"Лікарів стало менше, хтось виїхав, хтось мобілізувався, хтось взагалі пішов на пенсію, таке теж трапляється. Телемедицина через ті самі безпекові виклики, через відсутність світла, інтернету не доступна", – сказав він.

"Пацієнт повинен бути проактивним у вирішенні проблем з діабетом, але не всі проблеми ми можемо вирішити самостійно. І тут нам потрібна допомога держави", – резюмував Власенко.

В свою чергу, член правління УДФ Пилип Прудиус, зокрема, зазначив важливість допомоги з діабетичною стопою.

"Це не ампутація кінцівок, коли вже запізно, а це профілактика. Раніше кабінети діабетичної стопи були по всій країні. Наразі їх чисельність зменшилася", – констатував він.

Зі свого боку, начальник відділу роботи з договорами про реімбурсацію Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Іван Жук зазначив, що "з 2022 року, як тільки почалася повномасштабна війна, першим кроком уряду було забезпечення повністю безоплатних інсулінів".

В той же час, він підкреслив проблему медичних виробів.

"Я розумію, що можуть бути питання, чому тільки на діабет першого типу було розширення можливості отримувати засоби самоконтролю – тест-смужок, але потрібно розуміти, що програма "Доступні лікі" завжди має обмежений бюджет. Очевидно, що держава, НСЗУ, МОЗ зацікавлені у розширенні і наданні можливості пацієнтам з діабетом другого типу отримувати тест-смужки, але потрібно більше фінансування, і це є однією з основних перепон", – сказав він.

Теги: #діабет #війна #думка #удф

