До законопроекту про податкові зміни для реалізації концепції Defence City надійшли правки, які можуть спричинити дефіцит ліків – ЄБА

До законопроекту про зміни в Податковий кодекс для підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу (законопроект №13420), надійшли правки, спрямовані на регулювання обігу лікарських засобів, які можуть привезти до зриву програм держзакупівель ліків та їх дефіциту, застерігає Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА).

"Згідно з інформацією, отриманою в робочому порядку, правки надійшли до профільного комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики в рамках роботи над проєктом закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу" №13420. Запропоновані правки до законопроєкту №13420 можуть залишити українців без доступу до багатьох життєво важливих препаратів та зірвати роботу державних програм забезпечення ліками", - заявляє ЄБА в пресрелізі.

За інформацією ЄБА, зокрема, правки передбачають внесення змін закону "Про лікарські засоби".

"Насамперед необхідно відмітити, що суть вказаної поправки не відповідає меті законопроєкту, оскільки передбачає регулювання ринку лікарських засобів, а не направлена на підтримку підприємств оборонно-промислового комплексу. Зважаючи на суттєвий вплив на систему охорони здоров’я України, на переконання представників Асоціації, будь-які зміни до закону про лікарські засоби мають розглядатися в рамках Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування", - підкреслюють в ЄБА.

В асоціації зазначають, що запропоновані правки призведуть до дефіциту ліків через обов’язковий державний лабораторний контроль усіх партій лікарських засобів, що ввозяться в Україну без винятків за походженням.

"Запровадження обов’язкового державного лабораторного аналізу кожної серії ліків, навіть тих, що вже пройшли контроль у країнах ЄС, порушує принцип взаємного визнання та ризик-орієнтованого підходу. Це створює небезпеку затримок постачання на 1–3 місяці, особливо для інноваційних препаратів, і може спричинити дефіцит критично важливих ліків у лікарнях, аптеках та державних програмах", - зазначають в ЄБА.

Асоціація також підкреслює, що правки підривають прозорість закупівель через автоматичну заміну препаратів без конкурсу та погодження сторін.

"Пропозиція дозволяти постачальникам автоматично замінювати товар без конкурентної процедури суперечить законодавству у сфері публічних закупівель. Така практика відкриває простір для зловживань, зменшує конкуренцію та підриває довіру до процедур", - вважають в ЄБА.

Крім того, на думку експертів асоціації правки спричинять клінічні ризики для пацієнтів через пропозицію заміняти препарати у підписаних договорах на "еквівалентні" – навіть якщо вони незареєстровані чи завезені паралельним імпортом.

"Зведення "еквівалентності" лише до назви, дозування та форми випуску ігнорує інші критично важливі параметри. Це може призвести до того, що "еквівалентними" визнаватимуться препарати з істотними відмінностями, що є небезпечним для пацієнтів із вузьким терапевтичним діапазоном", - вважають ЄБА.

"Поєднання цих змін створює реальну загрозу перебоїв у постачанні, зростання цін, зменшення конкуренції та зниження зацікавленості міжнародних виробників працювати в Україні. Для пацієнтів це означає ризик переривання лікування, а для держави – послаблення стійкості системи охорони здоров’я в умовах війни. ЄБА закликає народних депутатів не підтримувати ці правки та розглядати будь-які зміни до законодавства у сфері охорони здоров’я лише після обговорення у профільному парламентському комітеті", - підкреслили в асоціації. .

Як повідомлялося, 16 липня Рада підтримала в першому читанні за основу законопроєкти №13420 (зміни в Податковий кодекс) та №13421 (зміни в Митний кодекс) для реалізації концепції Defence City. Ними передбачено запровадження переліку підприємств ОПК (резидентів Defence City), який формуватиме та вестиме Міністерство. Водночас сам перелік, інформація про підприємства та їх звітність буде обмежено в доступі та охоронятимуться у встановленому порядку для їх захисту.