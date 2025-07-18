Львівські лікарі провели унікальну операцію ALPPS на печінці 10-місячному малюку

Лікарі Першого медобʼєднання Львова провели унікальну операцію ALPPS на печінці 10-місячному хлопчику, фактично виростивши її частину в організмі малюка.

Як повідомляє пресслужба медоб’єднання, майже весь орган немовляти був уражений злоякісною пухлиною, а частка здорових тканин становила лише 15%.

Для порятунку пацієнта хірурги Дитячої Лікарні Святого Миколая, яке входить в Перше медобʼєднання Львова, провели вкрай рідкісну для світової медицини операцію — ALPPS, яка передбачає кардинальну резекцію, тобто майже повне видалення печінки.

Злоякісну пухлину у немовляти виявили у чотири місяці. Малюк втратив апетит, припинив набирати вагу, а його шкіра зблідла. Лікарі Лікарні Святого Миколая, де функціонує єдиний в західних областях України Центр холестатичних захворювань у дітей, виявили у малюка величезну злоякісну пухлину печінки розміром 8 см, яка розповсюдилась на всі чотири сектори цього органу. Її основна частина локалізувалась по центру — там, де проходять головні судини. Тож хлопчика віднесли до категорії пацієнтів групи високого ризику.

Підготовка до операції ALPPS тривала близько місяця. Під час першого етапу хірурги розділили частини печінки на здорову та уражену пухлиною, судини, що живили "хвору" ділянку, перетиснули так, щоб пухлина перестала рости, але орган при цьому продовжував виконувати свою функцію. Після втручання 15% відокремлених здорових тканин печінки за тиждень після операції виросли вчетверо, тож медикам вдалося з критичного малого об'єму виростити достатню кількість тканини для наступного етапу операції.

Новоутвір частково вразив нижню порожнисту вену, яка виводить очищену кров з органу. Під час другого етапу замінили уражену вену та повністю видалили хвору частину печінки. Нині хлопчик продовжує отримувати хіміотерапію.

"Результати регулярних обстежень обнадіюють: печінка регенерувала до свого повного розміру і працює без збоїв. До малюка нарешті повернувся апетит, і він почав набирати вагу. У липні Демʼянчик святкуватиме свій перший День народження", - прокоментувала динаміку пацієнта преслужба медоб’єдання.