Інтерфакс-Україна
Медицина
18:36 16.05.2025

Заснована Пінчуками мережа "Повернення" до кінця року відкриє до 20 центрів ментального здоров’я

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Заснована Пінчуками мережа "Повернення" до кінця року відкриє до 20 центрів ментального здоров’я

Заснована Віктором та Оленою Пінчуками всеукраїнська мережа "Повернення" планує до кінця року відкрити до 20 центрів ментального здоров’я.

Згідно з її пресрелізом, на першому етапі проєкту планується створити щонайменше 25 центрів "Повернення" по всій Україні, де зможуть надати безоплатну й фахову допомогу понад 105 тисячам захисників та захисниць, до кінця 2025 року мережа планує відкрити щонайменше 20 центрів ментального здоров’я.

Зазначається, що усі центри мережі "Повернення" створюються на базі державних або комунальних медичних установ у партнерстві з місцевими громадами, наразі відповідні меморандуми вже підписано з 15 медичними закладами.

У другій половині 2025 року нові центри запрацюють у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Перший центр ментального здоров’я "Повернення" мережа відкрила в Дніпрі на базі одного з ключових медичних закладів міста. Щороку в центрі зможуть отримувати комплексну допомогу з ментального відновлення понад 4 тис. захисників і захисниць України та члени їхніх родин.

Теги: #центр_ментального_здоровя #олена_пінчук #віктор_пінчук #повернення_дніпро #пінчук

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