Пошук приміщень для фармскладів на прифронтових територіях залишається одним з основних викликів в забезпеченні ліками – MSF

Пошук приміщень для організації фармацевтичних складів на прифронтових територіях залишається одним з основних викликів в забезпеченні ліками мешканців цих теріторій, розповіла координаторка з фармацевтики "Лікарів без кордонів" (MSF) в Україні Ірина Габ.

"Серед основних викликів, з якими стикається наша організація, — пошук приміщень для фармацевтичних складів, які б відповідали необхідним умовам безпеки та забезпечували належне зберігання медикаментів. Багато лікарських засобів вимагають зберігання у холодильниках, тому відключення електроенергії та атаки на енергетичну інфраструктуру створюють додаткові складнощі", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Габ зазначила, що MSF працює уздовж всієї лінії фронту: на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Миколаївщині, на цих територіях діють наші мобільні клініки та працюють команди екстреної допомоги MSF. Так лікарі, медсестри та фармацевти організації постійно аналізують ситуацію із забезпеченням населення ліками.

"Коли ми приїжджаємо до прифронтових громад, бачимо, що багато медичних закладів і аптек зруйновані внаслідок бойових дій — частково або повністю. Доступ до життєво важливих послуг і медикаментів для людей, які залишаються у цих громадах, залишається вкрай обмеженим. Саме тому після огляду терапевтом ми виписуємо і безкоштовно надаємо ліки тим, хто цього потребує. Як правило, це препарати для лікування хронічних захворювань, знеболювальні засоби тощо", - сказала вона.

Габ наголосила, що "особливо складно літнім людям, які не наважуються на евакуацію, бо не хочуть залишати свої домівки і землю, на якій прожили десятки років".

"Вони змушені виживати під постійними обстрілами, без можливості вчасно дістатися до аптеки чи амбулаторії. Наші мобільні клініки приїжджають до таких населених пунктів, розташованих поблизу лінії фронту, і після медичного огляду надають необхідні ліки. Ми фіксували складні випадки, коли люди з епілепсією, астмою, гіпертонією, цукровим діабетом потребували постійного прийому ліків, але через обстріли не мали змоги їх отримати", - сказала вона.

Габ зазначила, що у 2024 році MSF передала українцям через мобільні клініки, служби екстреної допомоги, а також у вигляді донацій для лікарень медикаментів на суму майже EUR0,5 млн.

За словами Габ, в перші дні війни було критично важливо допомогти МОЗ налагодити логістичні ланцюги постачання медикаментів. Багато маршрутів тоді були заблоковані через активні бойові дії, тому MSF організували постачання ліків із Брюсселя (Бельгія), де розташований один з операційних центрів "Лікарів без кордонів", а також доставили машини швидкої допомоги і мобільні клініки з Брюсселя та іншого операційного центру в Женеві (Швейцарія).

Вона підкреслила, що наразі "в Україні практично немає абсолютно безпечних територій — ракетні та дронові атаки відбуваються по всій країні".

"Саме тому ми намагаємося розосереджувати запаси медикаментів і не зберігати все в одному місці, щоб уникнути ризику повної втрати. Наразі ми працюємо переважно з медикаментами іноземного виробництва, з надійними постачальниками, які відповідають високим європейським стандартам якості. Для нас критично важливо, щоб всі препарати, які ми передаємо пацієнтам, були якісними та ефективними", - сказала Габ.