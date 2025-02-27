Президент підписав закон, спрямований на забезпечення доступності ліків для населення — основні положення

Президент Володимир Зеленський підписав Закон України № 4239-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей державної реєстрації лікарських засобів, які можуть закуповуватися особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, та врегулювання окремих питань, пов’язаних з реалізацією лікарських засобів» (далі Закон), який Верховна Рада України прийняла 12 лютого 2025 року. Thepharma.media зібрала основні положення.

Закон передбачає:

Запровадження регулювання порядку і умов надання маркетингових послуг, пов’язаних з реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу.

Обмеження монополізму та захист конкуренції при здійсненні господарської діяльності з реалізації лікарських засобів шляхом встановлення квоти на реалізацію готового лікарського засобу впродовж року в обсягах, що не перевищують 20 відсотків чистого доходу від реалізації цього готового лікарського засобу за попередній рік на території України, одному суб’єкту господарювання.

Функціонування Національного каталогу цін, в який вноситься задекларована ціна виробника або імпортера лікарського засобу, яка не може перевищувати ціну, розраховану як середнє значення трьох найнижчих цін відповідного лікарського засобу (за міжнародною непатентованою назвою) у референтних країнах, які визначаються Міністерством охорони здоров`я України.

Реалізацію лікарських засобів за цінами, що перевищують ціни в Національному каталозі цін, з урахуванням граничних постачальницько-збутових та граничних торговельних (роздрібних) надбавок та податку на додану вартість, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством. Перегляд цін виробника або імпортера лікарських засобів у гривні можливий у разі зміни офіційного курсу гривні до долара США або євро більше ніж на 5% відсотків від офіційного курсу, встановленого Національним банком України.

Розмір граничної постачальницько-збутової надбавки не має перевищувати 8%.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Положення Закону, що передбачають запровадження Національного каталогу цін вводяться в дію через один місяць з дня опублікування цього Закону. Положення щодо встановлення квоти на реалізацію готового лікарського засобу одному суб’єкту господарювання вводяться в дію з дня опублікування цього Закону. Решта положень вводиться в дію через два місяці з дня опублікування Закону.