Інвестиції

12:14 11.06.2024

Шмигаль: Україна потребує від $10 до 30 млрд щорічних інвестицій у наступні 10 років

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Шмигаль: Україна потребує від $10 до 30 млрд щорічних інвестицій у наступні 10 років

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна потребує від $10 до 30 млрд щорічних інвестицій у наступні 10 років.

"У межах Конференції з відновлення в Берліні сьогодні відбулося засідання багатосторонньої координаційної платформи донорів. Уперше на рівні міністрів. Наголосив на важливості чітко визначити завдання та пріоритети для роботи платформи", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, насамперед ідеться про фінансову стабільність України.

"Для нас важливо, щоб підтримка партнерів була прогнозованою, ритмічною та стабільною. Нам потрібні відбудова, доступ до зовнішніх ринків і покращення логістики. Нам потрібні зовнішні інвестиції та трансфер технологій від наших партнерів. Україна потребує від $10 до 30 млрд щорічних інвестицій у наступні 10 років", - наголосив прем'єр,

Шмигаль наголосив, що після безпрецедентних ударів РФ по українській енергосистемі особливої підтримки потребує енергетичний сектор.

"Більше ППО, більше енергетичного обладнання, сприяння розширенню імпорту електроенергії в Україну, допомога в децентралізації енергосистеми", - додав він.

 

Теги: #шмигаль #інвестиції #відновлення

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