Інвестиції

09:46 19.02.2024

Шмигаль: Запрошуємо японський бізнес стати частиною українського економічного дива

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запросив японський бізнес інвестувати в Україну вже зараз.

"Уряд вивчає досвід японської модернізації та аналізує все те, що дало змогу японській економіці увійти до п'ятірки найбільших у світі. Для того, щоб у світі з'явилося "українське економічне диво", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в понеділок за результатами Конференції з економічного розвитку та відбудови, що відбувається в Токіо (Японія).

Прем'єр повідомив, що презентував основні сфери, в які Україна пропонує інвестувати японському бізнесу вже зараз. Це, зокрема, енергетика - атомна генерація, видобуток і зберігання газу, проєкти в галузі водневої енергетики, гідроенергетика; аграрний сектор - виробництво добрив і food production; інфраструктура - будівництво швидкісних автомобільних і залізних доріг, мостів, а також відбудова зруйнованих міст; автомобілебудування; видобуток корисних копалин; ІТ, цифрові технології, кібербезпека.

"Запрошуємо японський бізнес стати частиною українського економічного дива. Усі, хто інвестує в нашу економіку сьогодні, у наступні роки отримає неймовірні вигоди та можливості", - наголосив прем'єр. 

Теги: #україна #японія #бізнес

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