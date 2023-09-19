Інвестиції

12:40 19.09.2023

У Харкові та області реалізуються проєкти відновлення на 3 млрд грн - голова ОВА

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У Харкові та області реалізуються проєкти відновлення на 3 млрд грн - голова ОВА

У Харкові та Харківській області реалізуються проєкти відновлення на суму понад 3 млрд грн, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У Харківській області досить великі руйнування: понад 30 тис. об'єктів, при цьому понад 10 тис. із житлового фонду. Але перший сигнал до відновлення дала саме держава - наразі ми реалізуємо проєктів відновлення на суму понад мільярд грн в області, а включно з містом Харків - більше ніж на 3 млрд грн", - розповів Синєгубов під час інвестиційного форуму KHARKIV: RESTART у Києві у вівторок.

За його словами, серед реалізованих проєктів відновлення об'єктів інфраструктури, зокрема енергетичної, житлового фонду, проєкти зі створення безпечного освітнього середовища.

Синєгубов зазначив, що в Харківській області зруйновано або пошкоджено приблизно третину підприємств - приблизно 7 тис., проте 60% із них готові інвестувати у відновлення роботи саме в Харкові та області.

"Дуже важливими є рішення, що впроваджуватиме Міністерство економіки. Минулого тижня відбулося засідання президії Конгресу регіональних і місцевих влад, де було озвучено унікальні умови для Харківщини, зокрема, кредити під 1% і збільшення фінансування на більш ніж 150 млн грн для одного із суб'єктів", - розповів голова ОВА.

Теги: #відновлення #харківська_область #синєгубов

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