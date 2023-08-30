"Метінвест" інвестуватиме в розвиток логістичного центру в Польщі для збільшення продажу української металопродукції - СЕО

Гірничо-металургійна група "Метінвест" інвестуватиме в логістичний центр у Польщі з метою нарощування постачань української металопродукції на експорт, заявив генеральний директор компанії Юрій Риженков в інтерв'ю провідному польському бізнес-виданню Business Insider.

За його словами, меткомбінати "Запоріжсталь" і "Каметсталь" наразі працюють на 65-70% і 75% потужностей відповідно. Близько 25% продукції продається на внутрішньому ринку, решта йде переважно в ЄС. При цьому сталь реалізовується переважно в найближчих країнах, таких як Польща, Словаччина, Чехія, Румунія та Болгарія.

Також компанія продає металопродукцію в Італію, Німеччину та Францію.

"Металургійні заводи навряд чи можуть поскаржитися на низький рівень продажу, а залізорудним підприємствам пощастило менше. Тут, крім внутрішнього споживання, покупцем був і Китай. Проте в нинішній ситуації експорт туди практично неможливий, оскільки чорноморські порти заблоковано, тому й тут так само покупцями залишаються прикордонні країни Європейського Союзу. Залізорудні підприємства зараз використовують близько 35-40% своїх потужностей. Ми намагалися відправляти сировину до Китаю через румунські та польські порти. Проте, на жаль, на нинішньому ринку економіка цієї логістики просто не працює", - сказав топменеджер.

Він зазначив, що при цьому вугільне виробництво компанії в Україні працює на 100% потужності. Вугілля, що видобувається, постачається на коксохімічні підприємства групи в Україні, а також продається на місцевому ринку. Решту реалізовують за кордоном, переважно в Словаччині та Польщі.

"У 2022 році наше виробництво сталі скоротилося на 69% проти минулого року. Це вплинуло на низку фінансових показників. Наприклад, наш прибуток у 2022 році на 54% менший, ніж торік", - зазначив гендиректор.

Він також констатував, що стратегія "Метінвесту" не змінилася - компанія хотіла з'єднати Україну й українську залізорудну продукцію з європейським ланцюжком виробництва сталі. Тому група продовжує шукати можливості для придбання активів, які дали б змогу використовувати українську сировинну базу, виробляти продукцію в ЄС і постачати її європейським споживачам.

"Ми також розглядаємо можливості будівництва нових заводів у ЄС. Про одне з таких рішень ми нещодавно оголосили — плануємо побудувати завод в Італії. Він базуватиметься на високоякісній українській залізорудній продукції. Цей завод також стане нашим першим пілотним проєктом у межах нової "зеленої" стратегії. Ми хочемо розвивати цей напрям у Запоріжжі, Кам'янському й, можливо, в Кривому Розі", - пояснив СЕО.

Говорячи про інвестиції в Польщу, глава компанії заявив про намір спрямовувати кошти в логістику.

"Ми маємо логістичний центр у Катовіце для перевезення металопродукції. Плануємо його розвивати — збільшувати потужності. Ми також розглядаємо можливість створення спільного підприємства, нового розподільчого центру або купівлі наявного, адже ми все ще постачаємо досить багато української сталі до Польщі та плануємо продовжувати це робити", - сказав Риженков.

Відповідаючи на запитання про дії країни-агресора Росії, гендиректор констатував, що РФ має у своєму розпорядженні надлишкові потужності та продовжує виробництво сталі. Тому там, де зараз не може продаватися продукція українських метзаводів, з'являються російські - на Далекому Сході або у країнах Перської затоки, які традиційно значною мірою забезпечували українські виробники. За його словами, росіяни втручаються навіть у європейський ринок.

"Існує багато обмежень на імпорт російської сталі до ЄС, але росіяни все ще можуть постачати, наприклад, сляби для сталевих напівфабрикатів, які раніше експортувала "Азовсталь". Росія постачає ці напівфабрикати до багатьох країн. Вони є в Чехії, Бельгії, Італії. У багатьох із цих країн усе ще можна знайти російську сталь, яка по суті замінила українську продукцію. Нам треба бути жорсткішими щодо санкцій і просто закрити всі лазівки, які все ще існують у санкційних списках Європейського Союзу. І переконатися, що чорноморські порти розблоковані", - наголосив СЕО.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".