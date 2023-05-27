Інвестиції

16:37 27.05.2023

Данія відкрила спеціальний інвестиційний фонд для України на суму в 1 млрд крон - Мінекономіки України

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Данія відкрила спеціальний інвестиційний фонд для України на суму в 1 млрд крон - Мінекономіки України

У п'ятницю, 26 травня, в рамках Українського інвестиційного форуму в Копенгагені було оголошено про запуск соціальної програми датського інвестиційного фонду для України на загальну суму в 1 млрд датських крон, що становить близько $133 млн, повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

"Данія є одним із лідерів фінансової допомоги Україні. Від початку повномасштабного вторгнення загальна військова підтримка становила $1,4 млрд, а загальна гуманітарна допомога, зокрема макрофінансова, - $212 млн. Уряд України високо цінує підтримку Данії, розраховує на поглиблення двостороннього співробітництва та подальше залучення данського бізнесу до проєктів із відновлення України. Так, спеціальний інвестиційний фонд, створений для України, фінансуватиме проєкти із залученням найкращих данських технологій та інноваційних рішень і буде доступним як для державного, так і для приватного секторів", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Як зазначив заступник міністра економіки Олександр Грибан, основною співпрацею між Україною та Данією є налагодження взаємовигідних стосунків, коли українські компанії не лише імпортують данські продукти, а й локалізують виробництво такої продукції в Україні.

"Нас цікавлять данські технології, і ми бачимо велику перспективу в застосуванні та розміщенні данських компаній в Україні в пріоритетних галузях. Зокрема, це відновлювальна енергетика, будівельні матеріали, технології відновлення комунального господарства, а також оборонні технології та технології подвійного призначення", - розповів він.

Крім того, в рамках форуму було оголошено про затвердження фінансування двох пілотних проєктів у сфері сільського господарства та агропереробки. Йдеться про постраждалі компанії південного регіону - "Нібулон", якому нададуть кредит на 25 млн євро, і "Агроф'южн" - 15 млн євро. Також кредити нададуть агрокомпаніям, розташованим біля лінії фронту в Миколаєві, які відновлюватимуть зруйновані виробничі потужності, закуповуючи обладнання у данських експортерів.

За словами Грибана, данський фонд не тільки надаватиме фінансові гарантії, а й безпосередньо здійснюватиме кредитування, що ставить його на окрему сходинку фінансових інституцій, які відкрили свої програми для України. Також данський уряд планує суттєво збільшити ліміти та розширити програму фінансової допомоги для України.

"Не потрібно чекати, поки війна припиниться. Ми хотіли б залучити данський бізнес на ранніх стадіях відновлення України. Ми повинні діяти і підтримувати українську економіку", - наголосив міністр підприємництва Данії Мортен Бедсков.

Теги: #данія #інвестфонд

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