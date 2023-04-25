Данська Velux запустила в Україні виробництво систем керування вікнами

Данський виробник мансардних вікон Velux запустив в Україні виробництво власних систем керування вікнами Velux Touch на базі заводу-партнера Jabil в Ужгороді, повідомила пресслужба компанії.

"Виробництво продукції Velux в Україні - це перший досвід для нас, і ми пишаємося тим, яку користь це може принести українському народові та економіці в цей складний час. Попри низку викликів, що стоять перед країною, виробництво новітнього продукту Velux може забезпечити нові робочі місця і підтримати відновлення України, стимулюючи розвиток її економіки", - прокоментував запуск виробництва генеральний директор "Велюкс Україна" Юрій Ткаченко.

За даними компанії, система Velux Touch стала першим продуктом компанії, повністю виготовленим в Україні. У його розробці також взяв участь американський виробник електроніки Jabil, який раніше виробляв для Velux окремі компоненти і запчастини на заводі в Закарпатській області.

Згідно з повідомленням, вироблені в Україні системи керування експортуватимуться до 38 країн, що мають представництва Velux і до понад 30 країн-партнерів компанії.

"Ми раді, що клієнти, які використовують наш пристрій для керування вентиляцією та сонцезахистом через мансардні вікна, тепер бачитимуть етикетку Made in Ukraine на своєму продукті. Крім того, ми сподіваємося, що наше рішення про виробництво в Україні стане прикладом для інших компаній", - зазначив Ткаченко.

Відкриття виробництва в Україні в умовах війни - свідчення беззастережної підтримки Velux Group та її довгострокових планів розвитку бізнесу на українському ринку, наголошується в пресрелізі. У компанії нагадали, що група зупинила роботу свого заводу в Росії ще 2015 року, а після початку повномасштабної війни закрила торговельні компанії в РФ і Білорусі.

Крім того, компанія виділила Україні фінансову допомогу через фонд The Velux Foundations, спрямувавши 25 млн датських крон 18 міжнародним гуманітарним організаціям, які допомагають українцям, 5 млн крон - на підтримку проєкту з охорони та збереження культурної спадщини та музеїв України, 5 млн крон - на стипендіальну програму Scholars at Risk Ukraine для українських науковців.

За даними Opendatabot, ТОВ "Велюкс Україна" створено 2021 року. Її засновником значиться Velux A/S (Данія).

Velux Group - виробник мансардних вікон і сонцезахисних аксесуарів із представництвами в 37 країнах і виробничими потужностями в 12 країнах. В Україні представництво Velux відкрито 2001 року, виробництво - 2023-го. Продукція компанії реалізується в 70 країнах світу.