Арахамія пропонує розширити повноваження Кабміну для залучення великих інвесторів

Чинне в Україні законодавство, навіть після ухвалення закону про інвестнянь, не дозволяє залучати великих інвесторів, тому Кабінету міністрів необхідно надати додаткові повноваження для виправлення цієї ситуації, вважає голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Такі правила ми з вами зробили: ніби все правильно і антикорупційно, але потім не можемо просто 1+1 скласти. Треба міняти, сідати і робити якісь запобіжники, інакше воно не працює. Ми ж бачимо, що жоден великий (інвестиційний) проєкт не піднімається в Україні через те, що правила гри не кастомізуються під цього великого гравця", – сказав він на пресконференції в Києві в середу.

Як приклад, він навів програш України Словаччині у залученні Volkswagen, що послужило однією з причин розробки закону про інвестнянь, а також відсутність в Україні патронного заводу.

"Десятки компаній приходять, кажуть, я вкладу свої гроші, але дайте мені замовлення на три роки на патрони. А ми кажемо, приходьте на "Прозорро" тендер і якщо переможете, то буде замовлення. А вони кажуть, що якщо на "Прозорро" приходити, то навіщо щось будувати, я ж маю вже якісь заводи за кордоном. А потім ми говоримо: "зрада" - немає патронного заводу", - описав ситуацію Арахамія.

"Навіть "Укроборонпром" не хоче будувати патронний завод, оскільки, каже, чи буде держзамовлення від Міноборони", – додав голова фракції "Слуга народу".

За його словами, країни-конкуренти України у залученні інвесторів пропонують їм також безкоштовні землю та підключення до інфраструктури, а також персональний супровід.

"Як у Туреччині: там Ердоган піднімає трубку і каже, що треба завтра їм оформити землю, і завдяки тому, що вони не дуже демократичні, воно працює для бізнесу насправді краще – за два дні у них земля", – зазначив Арахамія.

За його словами, в Україні, щоб землю оформити, навіть якщо буде голова фракції, уряд, прем'єр "бігати і всім телефонувати", все одно буде витрачено кілька місяців, а журналісти ще й висунуть обвинувачення в лобізмі.

Серед питань, які потребують вирішення з використанням нових підходів, голова "Слуги народу" назвав, зокрема, титанову галузь.

"Є "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", у якої вже завершуються повністю резерви ільменіту. Ми хочемо продати, приходять із зацікавленої сторони – дайте на 10-20 років запаси. Далі кажуть, а де перероблятимемо? – ЗАлК був, немає тепер ЗАлК (ймовірно, може йтися про ЗТМК – ІФ-У.) Тоді потрібно буде нам сідати і робити якісь винятки", - пояснив Арахамія.

"Треба дати уряду робити ті умови, які він хоче - тому що уряд має інтегральний огляд, чого не вистачає. Тим більше, що є ще й соціальний аспект", - підсумував голова фракції "Слуга народу".