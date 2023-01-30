Інвестиції

19:19 30.01.2023

Івано-Франківська обладміністрація запустить проєкт "Бойківські Карпати" для підвищення туристичної привабливості регіону

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Івано-Франківська обладміністрація запустить проєкт "Бойківські Карпати" для підвищення туристичної привабливості регіону

Івано-Франківська обласна державна адміністрація (ОДА) запустить у 2023 році експериментальний проєкт "Бойківські Карпати" для підвищення туристичної привабливості регіону, повідомив начальник відділу туризму управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій ОДА Віталій Передерко.

"Метою є збільшення туристичної привабливості регіону Східної Бойківщини, підвищення інституційної спроможності управління територією як туристичною дестинацією, створення умов для зростання туристичних потоків та залучення інвестицій, перетворення туризму на індустрію економіки відвідувачів", - повідомив він у фейсбуці.

За словами Передерка, Бойківщину обрали регіоном для пілотного проєкту. Він також запросив до співпраці туристичних експертів, фотографів, мандрівників та знавців регіону Прикарпаття.

 

Теги: #туризм #карпати

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