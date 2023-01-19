Інвестиції

12:53 19.01.2023

Найбільші інвестбанки світу готові залучити капітал в Україну для її відновлення – "Український сніданок" у Давосі

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Співпраця приватного та державного секторів, залучення масштабного приватного капіталу є запорукою швидкого та успішного відновлення України, заявили голова та виконавчий директор Goldman Sachs Девід Соломон та виконавчий директор BlackRock Ларрі Фінк.

"Це буде серйозним викликом: ітиметься про партнерство між фінансовими інституціями в усьому світі, а також про партнерство між приватним сектором і державним сектором. Ми зацікавлені і готові приєднатися, залучаючи і капітал, і лідерство на ринках капіталу", – заявив Девід Соломон у четвер у Давосі на "Українському сніданку", організованому Фондом Пінчука.

"У розмовах із президентом Зеленським я говорив, що наша мета, якщо ви нас наймете, не створити нових олігархів, а створити нову країну, створити капіталістичну систему, де капітал може бути правильно використаний. Це не означає, що ми відновлюватимемо стару Україну: ми будуватимемо найкращу Україну", – у свою чергу наголосив Ларрі Фінк.

За словами голови Goldman Sachs, процес відновлення не буде простим і лінійним, він потребуватиме значного обсягу капіталу.

"Відновлення не може відбуватися без співпраці приватного та державного секторів, без економічних стимулів та заохочення", – зазначив він.

За словами інвестбанкіра, буде перехідний період, коли цей капітал збиратиметься: приватний сектор та фінансові інституції виділятимуть ресурси, а уряди мають стати містком між приватним сектором своєї країни та урядом України.

У зв'язку з цим Соломон назвав дуже важливою ініціативу Канади щодо випуску держоблігацій на підтримку України на CAD500 млн.

"Ця ініціатива може мультиплікуватися, примножуватися та забезпечувати успіх", - вважає він.

Голова Goldman Sachs додав, що капітал працюватиме і також зароблятиме гроші.

Фінк із BlackRock також зазначив, що не йдеться про філантропію, а про таке відновлення України, яка стане прикладом для всього світу.

"І президент не просто прийняв це, а сказав, що ви маєте зробити навіть більше: Україна має стати країною, яка є лідером в інноваціях, у нових технологіях, декарбонізації", – сказав інвестбанкір.

За його словами, необхідно створити відповідну платформу, організаційну структуру, розрахувати kpi (ключові показники ефективності - ІФ-У), куди йтимуть гроші, як їх використовувати, найняти українців, щоб вони керували нею.

"Тобто не ми маємо робити це. Ми просто організуємо процес, структуру і допомагатимемо наймати українців, які можуть керувати цим і привести до успіху", – наголосив Фінк.

Він зазначив, що в такий спосіб можна буде залучити капітал, показавши йому результат.

Теги: #давос #україна #інвестори #відновлення

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