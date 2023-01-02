Інвестиції

15:50 02.01.2023

Португалія підтримуватиме відновлення України - Свириденко

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Португалія підтримуватиме відновлення України - Свириденко

Португалія підтримуватиме відновлення України і допомагатиме будувати міжнародну підтримку України заради перемоги, вважає перший віцепрем'єр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Таку думку вона висловила за підсумками своєї зустрічі з президентом Португалії Марселу Ребелу де Соузою у столиці Бразилії - Бразиліа, де українська делегація на чолі зі Свириденко взяла участь у церемонії інавгурації президента Бразилії Луїза Інасіу Лули да Сілви.

"Я вдячна Марселу Ребелу де Соузі за його особисту залученість і дипломатичні зусилля в досягненні перемоги і миру. Переконані, економічна та політична співпраця з Португалією буде лише посилюватися. Небезпідставно розраховуємо на допомогу в русі нашої держави до Євросоюзу та на участь Португалії у відновленні України", - зазначила Свириденко, слова якої наводить її пресслужба у повідомленні, поширеному у понеділок.

Як зазначає Свириденко, Португалія допоможе Україні "у відновленні освітніх об'єктів в Україні. Також ми вдячні за допомогу у посиленні нашої співпраці з португаломовною спільнотою у всьому світі".

Президент Португалії Ребелу де Соуза на зустрічі підтвердив повну солідарність із Україною та готовність держави розширювати співпрацю.

Під час зустрічі обговорювалися питання співпраці в економічній сфері, ситуація в Україні, зокрема у зв'язку з ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі, практичні питання відновлення тощо.

Теги: #відновлення #португалія #свириденко

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