"Метінвест" відновить інвестиції в нові українські активи лише після війни - СЕО

Гірничо-металургійна група "Метінвест" відновить інвестиції у нові українські активи лише після війни, заявив генеральний директор компанії Юрій Риженков.

"Україна має переконливо перемогти, щоб відновилися інвестиції", - пояснив він "Форбс-Україна".

У публікації зазначається, що в умовах війни група переосмислює свою стратегію, але завдання залишається незмінним – стати одним із ключових гравців на європейському металургійному ринку.

У планах компанії, за словами Риженка, – будівництво нового заводу у Болгарії чи Італії, що забезпечить гірничо-збагачувальні комбінати групи ринком збуту залізорудної сировини.

У свою чергу, генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко прогнозує, що до нових великих проєктів в Україні можна буде повернутися через два-три роки після війни. Стільки часу, за його словами, триватиме відновлення логістичних ланцюгів, обсягів виробництва, повернення старих та пошук нових співробітників.

Компанія розглядає два можливі варіанти відновлення своїх активів у звільненому від окупантів Маріуполі. Жоден не передбачає реанімування "Азовсталі" на колишньому місці.

Перший – відновлення ММК ім.Ілліча із розширенням його технологічних ліній, що були на "Азовсталі". Приблизна вартість проєкту, за словами генерального директора "Азовсталі" Енвера Цкітішвілі, - $15 млрд, термін будівництва - сім років. Лише на розчищення та підготовку майданчика підуть два-три роки.

Другий варіант – будівництво нового заводу на новій території. Орієнтовна вартість цього проєкту – $8–9 млрд.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".