ЄБРР надасть "Укренерго" EUR97,3 млн кредиту на підтримку ліквідності

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть оператору системи передачі НЕК "Укренерго" EUR97,3 млн на підтримку ліквідності в умовах військової агресії Росії.

"ЄБРР та українська влада домовилися про зміну призначення EUR97,3 млн, що залишилися, з вже наявного кредиту для українського оператора системи передачі електроенергії "Укренерго". Нове призначення коштів - підтримання ліквідності компанії", - повідомляється в пресрелізі банку, поширеному в п'ятницю.

У ньому уточнюється, що у такий спосіб банк перепрофілює на підтримку ліквідності частину наданого у 2019 році кредиту в EUR149 млн на модернізацію ключових елементів інфраструктури передачі електроенергії з метою підтримки стабільного функціонування системи та синхронізації з європейськими електричними мережами, а також на допомогу Україні у приведенні її законодавства та принципів операційної діяльності відповідно до вимог Третього енергопакета ЄС.

"Через війну в "Укренерго" виникли невідкладні потреби у ліквідності, тому компанія звернулася з проханням змінити призначення невитрачених коштів. Ця підтримка ліквідності з боку ЄБРР забезпечить стабільне функціонування енергосистеми України, атомних та відновлюваних енергогенерувальних потужностей, а також постачання електроенергії населенню", – наголошується у релізі.

ЄБРР зазначає, що в умовах війни компанія зіткнулася з проблемою значних неплатежів із боку клієнтів і 30% зменшення обсягів споживання е/е, що призвело до втрати доходу.

Водночас в банку уточнили, що до половини з EUR97,3 млн буде гарантовано суверенним донором із країн "Великої сімки".

Банк зазначив, що надана підтримка є частиною обіцяного ним до кінця року інвестування EUR1 млрд на підтримку української економіки на умовах розподілу ризиків із донорами та партнерами.

У релізі нагадується, що у травні "Укренерго" вже отримало EUR50 млн у межах перепризначення раніше наданого кредиту.

"Укренерго" повідомляла, що ці кошти було спрямовано на погашення заборгованості на ринку допоміжних послуг, а також зазначала, що розраховує на нові перепрофілювання кредитів для підтримки ліквідності, зокрема на погашення боргів на балансувальному ринку.