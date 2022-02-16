"Метінвест" у 2022 році інвестує в нове виробництво $1 млрд - Ахметов

Бізнесмен Рінат Ахметов у Маріуполі, де розташовані металургійні комбінати "Метінвесту", заявив про намір продовжити великі інвестиції в модернізацію та розвиток цього найбільшого українського гірничо-металургійного холдингу.

"Ми продовжуємо будувати, продовжуємо інвестувати. Цього року компанія "Метінвест" інвестуватиме $1 млрд у нове виробництво", - сказав він.

"Ми збудуємо новий університет, зробимо все, що від нас залежить, щоб у Маріуполі була гідна робота, гідна зарплата, а найголовніше – щасливе життя для людей", – додав Ахметов.

На зустрічі також є народний депутат Вадим Новинський, який є співвласником "Метінвесту".

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков повідомив, що ухвалено рішення цього року раніше, ніж зазвичай, підвищити зарплату в холдингу - з 1 березня, в середньому на 10%.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" (71,24%) Ахметова та "Смарт-Холдинг" (23,76%) Новинського, які спільно управляють компанією. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".