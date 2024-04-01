"Метінвест" має намір побудувати завод в італійському Пьомбіно як один із найбільш технологічних і екологічних - СЕО

Гірничо-металургійна група "Метінвест" має намір побудувати завод у Пьомбіно в італійському регіоні Тоскана як один із найбільш технологічних та екологічних, що буде пілотом для наших майбутніх інвестицій компанії в Україні, заявив генеральний директор холдингу Юрій Риженков в інтерв'ю одній із найбільших італійських газет La Repubblica.

За його словами, новий завод у Пьомбіно вироблятиме "зелену сталь".

Гендиректор зазначив, що під час війни компанія найбільші зусилля спрямовує на підтримку країни для її перемоги. "Для нашої компанії це означає продовжувати сплачувати податки, надавати гуманітарну допомогу та забезпечувати українську армію. Незважаючи на втрату двох маріупольських меткомбінатів, а також коксохімічного заводу в Авдіївці, "Метінвест" залишається найбільшим роботодавцем України та найбільшим донором армії. Ми спрямували значні кошти на підтримку Збройних сил України та на гуманітарну допомогу українцям", - констатував СЕО.

Відповідаючи на запитання про фінрезультати за 2023 рік, керівник компанії констатував, що чистий збиток становив $118 млн: "Але нам вдалося стабілізувати бізнес, рух грошових коштів позитивний, а це означає, що ми повернулися на правильний шлях, і це дуже важливо".

Стосовно ж планів будівництва заводу в Пьомбіно, Риженков констатував, що група на сьогодні вже володіє двома заводами в Італії, але має намір побудувати третій завод.

"Метінвест" узяв на себе зобов'язання з будівництва нового заводу із виробництва "зеленої" сталі в Пьомбіно в рамках програмної угоди з міністром економічного розвитку Італії. Це результат співпраці багатьох установ, включно з регіональними та муніципальними. Угоду ми сподіваємося завершити протягом наступних 3-4 місяців, щоб у нас був чіткий план дій", - пояснив топменеджер.

"Якщо ми завершимо підписання програмної угоди до середини цього року, то зможемо розпочати будівництво заводу наприкінці 2024 року. Саме будівництво триватиме 2-3 роки. За ідеального сценарію ми зможемо розпочати виробництво в Пьомбіно 2027 року", - пояснив Риженков.

І зазначив, що Італія імпортує близько 6 млн тонн сталевої продукції. І завдяки виробництву, яке компанія планує запустити, цей дефіцит можна буде значно скоротити. І завод буде пілотним проєктом для майбутніх інвестицій компанії в Україні, коли країна почне відновлення.

Риженков також пояснив, що плани з будівництва заводу в Італії були задовго до вторгнення. Тоді ідея полягала у використанні напівфабрикатів з "Азовсталі" для подальшої переробки в Італії. Наразі "Азовсталі" немає, але в Україні в нас є залізорудні підприємства з виробництва високоякісної залізної руди, яка може використовуватися для виготовлення DRI/HBI (заліза прямого відновлення). Тому зараз ідея полягає в тому, щоб побудувати завод, який використовуватиме залізорудну сировину з України для виробництва сталі в Італії.

Відповідаючи на запитання про занепокоєння італійських виробників сталі можливим дефіцитом брухту через майбутнє будівництво заводу в Пьомбіно, СЕО пояснив, що в Італії немає дефіциту сировини, є конкуренція, як і в інших країнах. Сировину також можна доправляти морем. І наголосив, що метзавод у Пьомбіно отримуватиме сировину з України.

"Зараз ми визначаємо місце, де будуватимемо завод DRI, і знаємо, що ми не одні, - інші італійські виробники сталі роблять те саме. Деякі розглядають можливість будівництва заводів DRI за межами Італії, там, де нижча вартість газу. У будь-якому разі "Метінвест" сприятиме цьому процесу, поставляючи сировину на заводи DRI, які будуть побудовані в Італії. Так само як ми постачатимемо її на наш завод DRI, який може бути побудований в Україні або деінде, а з нього сировина надходитиме на завод у Пьомбіно", - сказав гендиректор.

Торкаючись теми купівлі деякими італійськими виробниками дешевших російських слябів, він зазначив, що холдинг в Італії виробляє рулон як готову продукцію, купує близько мільйон тонн напівфабрикатів для виробництва рулону, але жодна тонна не постачається з Росії.

"Ми закуповуємо сляби як в Італії, у компанії Adi в Таранто, так і в інших європейських виробників, таких як ThyssenKrupp, Galati або американська U.S. Steel в Кошице. А на зовнішньому ринку - також у Китаї та Бразилії. І це все ще залишається прибутковим", - зазначив Риженков.

І закликав італійських виробників не купувати метал у Росії, оскільки "це все одно, що вистрілити собі в ногу".

Відповідаючи на запитання про нібито намір "Метінвесту" придбати активи колишньої компанії Ilva, Риженков визнав, що італійський міністр Урсо попросив компанію звернути увагу на комбінат у Таранто, розглянути можливість його відновлення.

"Ми створили спеціальну робочу групу для аналізу ситуації та сценаріїв. Ми надаємо свою підтримку, поставляючи сировину для комбінату в Таранто. Крім того, ми надаємо технічних фахівців, які допомагають оптимально використовувати нашу сировину, а також закуповуємо напівфабрикати у Таранто. З огляду на це, зараз основну увагу ми приділяємо Пьомбіно. Але ми продовжуємо аналізувати шляхи, за допомогою яких "Метінвест" може більше допомогти комбінату в Таранто, навіть якщо наразі не буде жодних заяв з цього приводу", - зазначив Риженков.

За його словами, якщо до кінця року італійський уряд виставить колишні майданчики Ilva на аукціон, то участь "Метінвесту" насамперед залежатиме від результатів дью-ділідженс, після чого розгляне умови тендеру, його обмеження і рівень держпідтримки.

"Загалом є багато речей, які слід перевірити, перш ніж така група, як "Метінвест", зможе сказати, чи зацікавлена вона в інвестиціях такого масштабу. Зараз я можу лише підтвердити, що ми аналізуємо ситуацію, ми можемо робити пропозиції. Але справа за урядом, який має створити умови для реалізації подальших кроків. Ми також знаємо, що деякі інші групи в галузі придивляються до колишньої Ilva, тому подивимося, що буде далі", - резюмував СЕО.

"Метінвест" складається з видобувних і металургійних підприємств, розташованих в Україні, Європі та США. Його основними акціонерами є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Джерело: https://metinvestholding.com/ua/media/news/zavod-u-pjombno-bude-odnim-z-najbljsh-tehnologchnih-ta-ekologchnih-vn-stane-plotom-dlya-nashih-majbutnh-nvesticj-v-ukran-seo-metnvestu-pro-plani-v-tal