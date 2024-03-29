"Інтерпайп" розраховує збільшити постачання до ЄС після початку роботи ринку за правилами Green Deal - топменеджер

Українська промислова компанія "Інтерпайп" розраховує на збільшення поставок своєї продукції до ЄС після початку роботи європейського ринку за правилами "зеленого порядку денного" Green Deal.

Згідно з інформацією групи у фейсбуці, допоки українська держава торує свій шлях до вступу в Євросоюз, європейський ринок уже став ключовим для продажів промислової компанії "Інтерпайп".

При цьому компанія розпочала комерційну трансформацію: з початку війни 2014 року вона поступово розширювала географію продажів, підвищувала якість продукції до міжнародних стандартів.

"Після вторгнення відбулося декілька позитивних змін, які допомогли нашому бізнесу в ЄС. Наприклад, призупинення дії усіх квот і антидемпінгових мит на нашу продукцію, що дозволило компанії зростати у Європі", - сказав директор із продуктів і ресурсів "Інтерпайпу" Віталій Суєта під час заходу NV "Діалоги про майбутнє: Європейський шлях України".

"Інтерпайп" має досить сильні позиції за рахунок того, що вже готовий до "зеленої" адженди Євросоюзу, пояснили в компанії.

"Ми бачимо додаткові можливості для себе в посиленні своєї позиції після початку роботи ринку за правилами Green Deal, оскільки компанія побудувала в 2012 році новий електросталеплавильний завод, суттєво скоротивши вуглецеві викиди. Довгострокова стратегія та бачення зіграли в цьому випадку ключову роль, щоб відповідати європейським вимогам із декарбонізації", - наголосив Суєта.

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс. Її продукцію постачають до понад 80 країн світу через мережу торговельних офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

В "Інтерпайпі" працюють майже 10 тис. співробітників. У 2023 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 4,4 млрд грн.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.