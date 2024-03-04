Країни ЄС домовилися і далі добровільно скорочувати попит на газ

Рада ЄС оголосила в понеділок, що досягла політичної угоди держав-членів щодо рекомендації продовжувати скоординоване скорочення в Євросоюзі попиту на газ.

"З 2022 року ми пройшли довгий шлях, уживши скоординованих заходів у ЄС і швидко відреагувавши на енергетичну кризу. (...) Досягнута сьогодні політична угода демонструє наше зобов'язання залишатися готовими до будь-яких перебоїв у постачанні й гарантувати безпечну зиму для наших громадян і промисловості", - заявила міністр енергетики Бельгії, яка головує в Раді ЄС, Тінне Ван дер Стратен.

За даними ради, зниження попиту на газ у ЄС у період із серпня 2022 року до січня 2023 року було забезпечено на 19%. Це становило 41,5 млрд кубічних метрів.

В оприлюдненому в Брюсселі комюніке йдеться: "Хоча безпека поставок у ЄС покращилася, подальше зниження попиту, як і раніше, необхідне для забезпечення достатніх запасів газу на наступну зиму".

Як вважають у Брюсселі, ситуація з постачанням газу до ЄС значно покращилася з 2022 року, зокрема завдяки заходам зі скорочення попиту на газ на основі відповідного регламенту, який було ухвалено як надзвичайний інструмент 2022 року. У березні 2023 року його було продовжено до кінця березня 2024 року, щоб забезпечити безперервність поставок і стримати волатильність цін.

"Однак, незважаючи на загальне поліпшення ситуації з поставками, згідно з останніми звітами комісії, ситуація на світових газових ринках залишається напруженою. Тому, оскільки термін дії регламенту зі скорочення попиту скоро закінчиться, держави-члени хочуть і далі бути готовими до будь-яких можливих перебоїв у постачанні газу", - пояснюють у Раді ЄС.

Для цього, наголошується в документі, колективні сховища ЄС мають залишатися на досить високому рівні протягом усієї зими.

Завдяки досягнутій радою 4 березня політичній угоді "державам-членам рекомендовано і далі скорочувати споживання газу до 31 березня 2025 року, щонайменше на 15% порівняно із середнім споживанням газу в період з 1 квітня 2017 року до 31 березня 2022 року".

Досягнуту політичну угоду має офіційно затвердити Рада ЄС. Очікується, що це станеться "пізніше в березні 2024 року".