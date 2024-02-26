Перші дві ВЕС "Нафтогазу" буде побудовано в Одеській і Миколаївській областях - голова групи

Перші вітроенергетичні комплекси групи "Нафтогаз", проєктування яких уже розпочато, будуть в Одеській і Миколаївській областях, повідомив голова групи Олексій Чернишов.

"У 2024 році займаємося проєктуванням двох комплексів вітрової енергетики. Плануємо будувати їх в Одеській і Миколаївській областях, що є дуже символічною і важливою позицією з нашого боку", - сказав він журналістам на форумі "Зроблено в Україні" в Києві в понеділок.

Інших деталей Чернишов не навів.

"Щодо співпраці з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та іншими МФО: ми розробляємо стратегії декарбонізації та стратегії, які дадуть змогу збільшити частку альтернативної енергетики в структурі групи "Нафтогаз", - зазначив він.

Нещодавно у своєму фейсбуці Чернишов за підсумками зустрічі з головою представництва ЄІБ в Україні Жаном-Еріком де Загоном написав, що обговорювалася стратегія декарбонізації та реалізації спільних з ЄІБ "зелених" проєктів.

Як повідомлялося, у жовтні 2020 року група "Нафтогаз" отримала "зелений" тариф і ліцензію на продаж електроенергії для нової сонячної електростанції в Чуднові Житомирської області піковою потужністю 33,3 МВт, на початку липня вона ввела в експлуатацію СЕС "Андріївка" в Балаклійському районі Харківської області потужністю 0,999 МВт.