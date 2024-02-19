Green Deal

19:22 19.02.2024

"Нафтогаз" залучив японські Sumitomo Corporation і Komaihaltec до модернізації ТЕЦ і розвитку "зелених" проєктів

1 хв читати
"Нафтогаз" залучив японські Sumitomo Corporation і Komaihaltec до модернізації ТЕЦ і розвитку "зелених" проєктів

Група "Нафтогаз" підписала меморандуми з японськими Sumitomo Corporation і Komaihaltec щодо модернізації ТЕЦ і розвитку спільного проєкту у сфері вітрової енергії.

"Японська корпорація Sumitomo Corporation (SC) допоможе провести техніко-економічне обґрунтування модернізації систем теплопостачання в Україні за підтримки уряду Японії", - повідомила компанія на своєму сайті в понеділок.

SC також сприятиме залученню фінансування японських державних фінансових установ.

"ТЕЦ в Україні та особливо ті, що були передані "Нафтогазу", будувались давно й мають вкрай застарілу матеріальну базу. Ми дуже зацікавлені у їх модернізації із використанням передових японських технологій. Це важлива співпраця, яка, як ми сподіваємось, приведе до реальних інфраструктурних проєктів", - зазначив голова групи Олексій Чернишов, чиї слова наведено в повідомленні.

У свою чергу інший меморандумом із компанією Komaihaltec передбачає встановлення вітрових турбін потужністю 1 МВт на одному з об'єктів групи.

"Ми сподіваємось, що проєкт виправдає покладені на нього очікування, й ми зможемо поширити досвід також на інші об'єкти групи", - зазначив Чернишов.

 

Теги: #нафтогаз #японія #співробітництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:53 19.02.2024
Позиція Японії щодо підтримки України залишатиметься непохитною - прем'єр Кісіда

Позиція Японії щодо підтримки України залишатиметься непохитною - прем'єр Кісіда

16:51 19.02.2024
Україна та Японія підписали Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування

Україна та Японія підписали Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування

09:54 19.02.2024
Україна та Японія підписали 56 документів про співпрацю на Конференції з економічного розвитку

Україна та Японія підписали 56 документів про співпрацю на Конференції з економічного розвитку

09:46 19.02.2024
Шмигаль: Запрошуємо японський бізнес стати частиною українського економічного дива

Шмигаль: Запрошуємо японський бізнес стати частиною українського економічного дива

06:29 19.02.2024
Шмигаль взяв участь у японсько-українській конференції з економічного розвитку та відродження

Шмигаль взяв участь у японсько-українській конференції з економічного розвитку та відродження

03:33 19.02.2024
JAXA здійснило запуск нової японської ракети H3

JAXA здійснило запуск нової японської ракети H3

21:31 18.02.2024
КНР сподівається на нормальні відносини з Україною і принципово не продає зброю учасникам конфліктів

КНР сподівається на нормальні відносини з Україною і принципово не продає зброю учасникам конфліктів

21:29 16.02.2024
Україна і Франція підписали договір про співпрацю у сфері безпеки

Україна і Франція підписали договір про співпрацю у сфері безпеки

18:05 15.02.2024
"Нафтогаз" у 2023 р. збільшив на 20% видобуток газу на відремонтованих свердловинах порівняно з довоєнним 2021 р.

"Нафтогаз" у 2023 р. збільшив на 20% видобуток газу на відремонтованих свердловинах порівняно з довоєнним 2021 р.

13:54 13.02.2024
"Нафтогаз" у січні-2024 виплатив 6,1 млрд грн податків

"Нафтогаз" у січні-2024 виплатив 6,1 млрд грн податків

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В ОП презентували проєкт міжнародного Екологічного договору для України

"ГарПок" закликав учасників його балансувальної групи до кінця четверга надати документи для збереження викупу "зеленої" е/е

Голова "Укренерго" підтвердив наміри до кінця року погасити борг перед власниками домашніх СЕС обсягом близько 2 млрд грн

Бербок повідомила про намір німецької сторони побудувати в Чорнобильській зоні відчуження вітряну електростанцію

Україна буде одним із ключових постачальників екологічно чистої електроенергії в Європу - Зеленський

ОСТАННЄ

Поклади водню можуть забезпечити світ енергією на сотні років - дослідження

Глава ЄК висловлюється за тіснішу співпрацю з Україною, Молдовою, Грузією у сфері відновлюваної енергії

В ОП презентували проєкт міжнародного Екологічного договору для України

Біоенергетика з кінця січня зазнає мільйонних збитків через відсутність нових договорів із "ГарПоком" і зупиняє виробництво е/е - голова БАУ

Частка ВДЕ на транспорті в ЄС у 2022 р. становила 9,6% за мети на 2030 р. у 29%

Природа допомагає відновити достатній рівень води у Дніпрі та Дністрі - CEO "Укргідроенерго"

Сонячна енергетика у 2024 р. вперше буде лідером у Європі за приростом виробітку - Rystad

"Укренерго" перерахувало "ГарПоку" 5,5 млрд грн компенсації за "зеленим" тарифом для ВДЕ-генерації

Інвестор-активіст Bluebell закликає BP відмовитися від зобов'язань у сфері "зеленої" трансформації

ДТЕК ВДЕ встановив метеостанцію для оцінки вітрових умов роботи майбутньої Полтавської ВЕС 650 МВт - топменеджер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА