"Нафтогаз" залучив японські Sumitomo Corporation і Komaihaltec до модернізації ТЕЦ і розвитку "зелених" проєктів

Група "Нафтогаз" підписала меморандуми з японськими Sumitomo Corporation і Komaihaltec щодо модернізації ТЕЦ і розвитку спільного проєкту у сфері вітрової енергії.

"Японська корпорація Sumitomo Corporation (SC) допоможе провести техніко-економічне обґрунтування модернізації систем теплопостачання в Україні за підтримки уряду Японії", - повідомила компанія на своєму сайті в понеділок.

SC також сприятиме залученню фінансування японських державних фінансових установ.

"ТЕЦ в Україні та особливо ті, що були передані "Нафтогазу", будувались давно й мають вкрай застарілу матеріальну базу. Ми дуже зацікавлені у їх модернізації із використанням передових японських технологій. Це важлива співпраця, яка, як ми сподіваємось, приведе до реальних інфраструктурних проєктів", - зазначив голова групи Олексій Чернишов, чиї слова наведено в повідомленні.

У свою чергу інший меморандумом із компанією Komaihaltec передбачає встановлення вітрових турбін потужністю 1 МВт на одному з об'єктів групи.

"Ми сподіваємось, що проєкт виправдає покладені на нього очікування, й ми зможемо поширити досвід також на інші об'єкти групи", - зазначив Чернишов.