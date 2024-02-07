Green Deal

07:21 07.02.2024

Частка ВДЕ на транспорті в ЄС у 2022 р. становила 9,6% за мети на 2030 р. у 29%

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Частка відновлюваних джерел енергії на транспорті в країнах Євросоюзу сягнула 9,6% 2022 року, що вище на 0,5 відсоткових пункти порівняно з 2021 роком, але нижче на 0,7 п. п. рекордних показників 2020 року.

"Це означає, що потрібен серйозний поштовх для досягнення цільового показника в 29%, встановленого на 2030 рік директивою ЄС 2023/2413 про заохочення використання енергії з відновлюваних джерел. Ця директива також надає країнам можливість досягти іншої мети: знизити викиди парникових газів на транспорті щонайменше на 14,5% до 2030 року", - повідомляє статистичне управління Євросоюзу (Євростат).

За його даними, Швеція зараз є країною ЄС із найвищою часткою відновлюваних джерел енергії на транспорті (29,2%) і вже досягла мети на 2030 рік. Фінляндія з 18,8% також демонструє дуже високий показник. Далі йдуть Нідерланди, Мальта, Бельгія, Данія, Австрія, Італія, Німеччина та Іспанія з часткою близько 10% у кожної з них.

Найнижчі частки ВДЕ на транспорті були зареєстровані в Хорватії (2,4%), Латвії (3,1%) і Греції (4,1%).

Найбільше зростання використання альтернативних джерел енергії з 2021 до 2022 року було зафіксовано в Німеччині (+1,9 в.п.), Нідерландах (+1,8 в.п.) та Угорщині (+1,6 в.п.). "Але навіть якщо вони збережуться (темпи - ІФ), то до 2030 року їх буде недостатньо для досягнення мети", - наголошується в повідомленні Євростату. Найпомітніше зниження темпів спостерігалося в Хорватії (-4,6 в.п.), Латвії (-3,3 в.п.) і Словенії (-2,8 в.п.).

Відновлювані джерела енергії, уживані на транспорті, включають рідке біопаливо (наприклад, біодизель), біометан і частину відновлюваної електроенергії.

 

 

 

Теги: #транспорт #вде #євростат

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